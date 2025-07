Nuevo INTA: crucial reunión virtual de Bronzovich y Giraudo con Consejos Regionales ¿Qué se habló?

Este martes a la noche los presidentes de 18 Consejos Regionales del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria INTA mantuvieron un encuentro virtual con las máximas autoridades del organismo a nivel nacional: el presidente Nicolás Bronzovich y la vice presidente Beatriz «Pilu» Giraudo.

La reunion se realizó con el motivo de explicar cómo será la reestructuración del organismo, que ahora pasará a ser desconcentrado y dependiente de la Secretaria de Agricultura, perdiendo así la autarquía.

Los titulares de los diferentes centros regionales manifestaron su inquietud acerca del alcance que tendrá la medida para el personal y en el alcance territorial del organismo.

Valor Agro Argentina dialogó con Oscar Barbera, presidente del Consejo Regional INTA Corrientes, quien detalló lo conversado en el encuentro con Bronzovich y Giraudo.

¿Cómo fue la reunión, que se conversó?

A raíz de la salida del decreo tuvimos una pronta solicitud de reunión por parte del presidente Nicolás Bronsovich, con los presidentes de los Consejos de Centros Regionales y de Investigación. Nos explicaron las medidas que traía el decreto, que ya más o menos las conocíamos. Nos confirmaron algunas cuestiones que tienen que ver con el cambio de lo que es la Dirección Nacional.

No sabemos todavía bien cómo va a quedar lo que era la Dirección Nacional y el cambio del Consejo Directivo Nacional, que sería un Consejo Técnico, reducido en su número de integrantes. De ahí en más se va a trabajar en una reestructuración de todo lo que es la parte reglamentaria de funcionamiento, eso se está armando. Ellos están armando un documento y un reglamento de trabajo en conjunto con la Secretaría de Agricultura y una vez que tengan eso bien armado nos van a pasar para ver cómo comenzamos y cómo podemos colaborar nosotros los presidentes de los consejos regionales, para poder desde las regiones colaborar con esa reestructuración. Y poder seguir trabajando en lo sustantivo de INTA, en lo que INTA hace, en lo que INTA entrega a los territorios y la importancia que tiene para los sectores productivos.

Nos comentaron con respecto a varios rumores, que por ahí circulan, que por ahí no son ciertos con respecto a que se quiera reducir drásticamente la planta personal. Por el momento no está en la vista de ellos hacer esa reducción, si por ahí van a la apertura de una nueva instancia de un retiro voluntario, para el que no quiera seguir en INTA, tenga la posibilidad de optar por ese retiro voluntario, pero en realidad no tienen ninguna intención por el momento de hacer reducción de personal, si hacer una readecuación, porque como se va a reformar la estructura de funcionamiento, por ahí va a haber algún algún pedido de traslado y esas cuestiones. Después no sabemos todavía bien cómo van a quedar reestructurados los centros regionales, por ahí si la estructura va a seguir igual o no. Por el momento tenemos que seguir trabajando como veníamos trabajando, hasta que se termine la nueva reglamentación. El decreto da muchas facultades al presidente como para poder crear o modificar las cuestiones necesarias para poder seguir siendo territorialmente presentes, estamos ahí a la espera.

Nosotros, desde los consejos regionales nos ofrecimos a estar a disposición para trabajar en conjunto y poder establecer, por ahí políticas productivas que se crean necesarias para poder seguir trabajando. Con respecto a eso, tenemos que empezar a trabajar. El presidente nos dijo que en estos días, estará la nueva cartera programática de proyectos de INTA. Para eso necesitamos una vinculación muy fuerte con los territorios, así que vamos a seguir en comunicación por ese tema,

Estamos trabajando muy bien en Corrientes, tenemos un trabajo muy coordinado, con mucha vinculación tecnológica pública y público-privada. Hace poquito hemos tenido jornadas importantes en cuanto a capacitaciones, por ahí a mostrar lo que se hace desde INTA, en conjunto con el gobierno de la provincia que ha hecho exposiciones en distintas cadenas, como por ejemplo la cadena forestal, que se está apostando fuertemente y una cadena que viene en crecimiento. La cadena ganadera también viene trabajando muy bien, está tomando una relevancia muy importante en la provincia la ganadería y hay otra cuestión que se está fomentando mucho y se está incrementando mucho en cuanto a cantidad de cabezas y en cuanto a números de productores que adoptan estas producciones que es la la bubalina, se está empezando a trabajar mucho con búfalos, dando muy buenos resultados la cría de búfalos en la provincia y trabajando en lo que es las alternativas comerciales también. Así que son por ahí las cadenas que están viniendo muy bien y en crecimiento, la arrocera también, este año hemos tenido un récord de producción con más de 110.000 hectáreas de arroz plantado en la provincia, donde el INTA también tiene una injerencia muy importante, sacando inclusive variedades nuevas de arroz y trabajando coordinadamente con los organismos tanto privado como público que trabajan en la cadena.

En lo teritorial en Corrientes particularmente ¿Cómo afectará el nuevo esquema?

Y bueno, los cambios en el INTA, en realidad todavía no sabemos bien cómo van a afectar, si positivamente o negativamente. Todavía tenemos que esperar a ver bien cómo va a quedar la estructura. Creemos y somos confiados en que si se puede salir bien parado y mejorar en cuanto a la forma de trabajar, no vamos a tener mayores problemas. La idea es esa, tenemos muy buena comunicación y estamos trabajando para que salga todo lo mejor posible.El diálogo que tenemos con las autoridades nacionales también es muy bueno y de ahí en más lo que determina en cuanto a la reestructuración de INTA, no sabemos todavía bien cómo impactaría, pero creemos y confiamos que no va a ser algo muy drástico porque es lógico pensar que un Instituto que genera y que transfiere y genera tecnología para el agro, es una de las cadenas que más ayuda aporta. No sólo a la provincia sino a toda la Argentina, tendría que estar bien administrada y bien en cuanto a su trabajo diario, Entonces no creemos que vayamos a ir por mal camino.