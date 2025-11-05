Nueva propuesta de capacitación: Se realizara un Curso básico de Impresión 3D
La Municipalidad de Nueve de Julio informa que se encuentra disponible una nueva propuesta formativa dirigida a quienes deseen iniciarse en el mundo de la impresión 3D.
El curso, a cargo de Claudio Escalada, con comienzo previsto para el lunes 1 de diciembre, tendrá una duración total de 20 horas y está orientado a brindar conocimientos teóricos y prácticos sobre el diseño y la producción de objetos mediante esta tecnología.
La capacitación se desarrollará en grupos limitados y está destinada a niños y adolescentes de entre 8 y 15 años, con conocimientos básicos de PC.
A lo largo de los encuentros, se aprenderá sobre el funcionamiento de impresoras 3D, diseño de modelos simples, calibración y mantenimiento de equipos, uso de software de laminado y post- procesado de piezas, entre otros contenidos.
La modalidad combinará teoría y práctica, con actividades como la creación y la impresión de un diseño propio.
El curso es gratuito e incluye acceso al uso de impresoras y materiales básicos.
Para más información e inscripción, los interesados deben acercarse al Centro de Desarrollo Socio Productivo San Cayetano.
