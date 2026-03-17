Nueva directora de la Escuela de Artes y Oficios de Dudignac

La Municipalidad de Nueve de Julio oficializó ayer la designación de Lucía Rebollini como nueva directora de la Escuela Municipal de Artes y Oficios “María Elvira Pico Peláez” de Dudignac, en el marco del inicio del ciclo lectivo 2026.

La institución, que depende de la dirección de Educación Municipal, renueva así su conducción con el objetivo de continuar fortaleciendo su propuesta formativa, consolidándose como un espacio clave de educación no formal, gratuito y abierto a la comunidad.

En este nuevo período, se destaca además la continuidad de la profesora de telar Nilda Corbeta, quien cuenta con una destacada trayectoria de 38 años en el establecimiento, siendo un pilar fundamental en la formación de generaciones de alumnos.

La Escuela Municipal de Artes y Oficios de Dudignac ofrece capacitación en diversas disciplinas, promoviendo el aprendizaje, el desarrollo de habilidades y la inclusión, en un ámbito que fomenta la participación y el crecimiento personal.