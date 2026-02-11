“No tenemos dinero”: viñateros regalaron uvas en una protesta que desnudó una crisis productiva

Mendoza. En medio de una crisis histórica mundial en el consumo de vino, que muestra un escenario preocupante en la Argentina, los productores mendocinos comenzaron a alzar la voz en el comienzo de la vendimia 2026. Las dificultades económicas para hacerle frente a la cosecha, por el bajo precio de la uva que pagan las bodegas, hizo reaccionar a los viñateros y contratistas, quienes se manifestaron con fuerza por las calles de la ciudad. Bajo este escenario, durante el mediodía de este martes, decidieron protestar en pleno microcentro, junto con otros agricultores, con una particularidad: regalaron frutas y verduras a quienes transitaban por la zona.

En contacto con este medio, los productores dejaron ver su malestar, una vez más. “Hoy llegamos a la peatonal, repartiendo frutas y verduras, para visibilizar la grave crisis de la producción que estamos padeciendo”, contó a LA NACION, Leandro Ripamonti, reconocido productor del este mendocino, una de las caras visibles de la realidad del sector.

“No tenemos mercado ni dinero para hacerle frente a la cosecha. Lamentablemente, muchos trabajadores están abandonando sus fincas”, agregó el trabajador de una de las regiones vitivinícolas más importantes del país. Mendoza es responsable de producir el 70% del vino argentino.

“La vendimia que se viene nos agarra en una situación terminal donde los números no cierran ya que los precios son iguales que hace tres años, pero debido al aumento extraordinario de costos por inflación, los precios relativos son mucho menores si se convierte al precio dólar inclusive”, completó Ripamonti. “Este es el comienzo de nuestras protestas vendimiales”, señaló otro viñatero a LA NACION, poniendo el ojo en los festejos provinciales de la primera semana de marzo, cuando la provincia se convierte en la vidriera política nacional, con la visita de funcionarios de distinto rango. De hecho, no se descarta que el presidente Javier Milei y buena parte de su gabinete sean de la partida.

“Es largo el historial de lucha para soluciones estructurales. Nosotros ya habíamos advertido de esta situación al Gobierno que no se ha dado por aludido, inclusive bajando gastos como el presupuesto de la Fiesta de la Vendimia, que es extraordinario para la crisis de la magnitud que estamos viviendo. No somos kirchneristas y tenemos esperanzas de que el gobierno nacional enderece el rumbo”, apuntó otro trabajador.

Los productores vienen de mantener reuniones con algunas autoridades locales, pero aguardan respuestas de la primera línea del Gobierno. Por eso, como primera medida, avanzaron este martes con acciones directas de protesta, con una concentración en el Acceso Este y Costa Canal Montecaseros, en San Martín, a unos 50 kilómetros de la capital mendocina.

Productores se congregaron en la Legislatura de Mendoza para reclamar por los bajos precios de la uva y las hortalizas Marcelo Aguilar

Desde allí se dirigieron hacia la ciudad de Mendoza con el objetivo de entregar uva, frutas y hortalizas a los ciudadanos, visibilizando el bajo precio que reciben los productores en comparación con los valores finales de mercado. De hecho, aseguraron que las principales bodegas están ofreciendo el mismo valor que las últimas temporadas.

“Hemos elaborado una nota dirigida al gobernador Alfredo Cornejo en la que se incluyen una serie de pedidos y planteos surgidos del consenso entre los sectores involucrados”, indicaron. Entre los principales puntos se destacan suspender la plantación de viñedo, atrasar la fecha de liberación de vino nuevo al 1 de agosto, incentivar la venta directa del productor al consumidor e intervenir desde el Gobierno con un operativo especial, no solo destinando fondos sino quitándole presión fiscal al productor con un Bono Fiscal Transferible.

Los productores vienen de mantener reuniones con algunas autoridades locales, pero aguardan respuestas de la primera línea del Gobierno Marcelo Aguilar

“Por ejemplo, llevado a la actualidad, $220 por kilo y $50 en bono para pagar impuestos provinciales y municipales, principalmente para pequeños productores. Al ser transferible, el que está muerto lo podría canjear a un comerciante al 85% del valor, según la necesidad, para comprar comida o insumos”, explicaron los productores que se movilizaron este martes.

Los sobrestocks vínicos, la falta de diversificación de la producción y las deudas de las bodegas son una preocupación para la mayoría de los actores del sistema, aún con los pronósticos de una cosecha menor a la del año anterior, en el orden del 9%, motivada también por las inclemencias climáticas.

Así, la industria vitivinícola argentina vive momentos de tensión y expectativas, en medio de una crisis global en el consumo, que viene con caídas sostenidas, por encima del 3,5% en 2025. De igual forma, los principales referentes del sector, en toda su cadena, entienden el contexto actual como una amenaza, pero también como una oportunidad en el mediano y largo plazo. Sin dudas, quienes están atravesando el peor escenario son los productores, por lo que reclaman mayor acción y asistencia oficial. “Se consume menos de todo: menos alimentos, menos pan, menos cerveza. Hay una caída generalizada, y el vino no está exento. El problema es que cuando hay sobrante se complica aún más nuestra realidad”, expuso otro productor, en medio de la movilización.

Por lo pronto, a la espera de una intervención estatal de peso solo apareció una línea de crédito. A través del Fondo para la Transformación y el Crecimiento, productores y cooperativas vitivinícolas cuyas superficies cultivadas no superen las 20 hectáreas, podrán acceder a préstamos destinados a afrontar los costos de la vendimia y fortalecer la actividad del sector, dijeron a LA NACION en el Ejecutivo provincial.