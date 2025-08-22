No se puede dilatar mas: Insistente pedido de Sociedad Rural de 9 de Julio a la clase política de 9 de Julio

Como institución gremial que trabaja para y por los productores, hacemos un pedido URGENTE al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo. Sabemos que se está discutiendo el aumento del 15%

que figura en la ordenanza 4315 y sus cambios. ¿Qué significa este 15 %? Es la devolución que reciben los productores de las inversiones hechas en la red vial y que se descuenta de la tasa vial.

La necesidad de urgencia que tenemos, es que hay muchos proyectos parados esperando esta resolución, que además del tiempo que tarde en establecerse el nuevo porcentaje, hay un

tiempo de presentación, aprobación y ejecución, que hoy en el estado de desastre que nos encontramos ya es mucho.

Por ese motivo, no podemos esperar más, y tanto el ejecutivo como el legislativo, tienen la obligación de responder a esta situación, de manera responsable y llegando a los acuerdos posibles para avanzar en el tema, ya hace 45 días que venimos hablando de esto y no se destraba la cuestión.

Esperamos que ambos poderes, que oficialismo y oposición, trabajen y resuelvan de inmediato esta problemática, con una sesión extraordinaria, o lo que sea necesario, pero no se puede dilatar más. Los productores no estamos en campaña electoral, estamos luchando por nuestra producción, por nuestra forma de vida y por lo que representa en la economía de 9 de Julio esta

catástrofe climática.