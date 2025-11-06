No pasa ningún camión: Vecinos de La Niña hacen vigilancia en Acceso a la localidad y Ruta provincial 65

La asamblea de vecinos de la localidad de La Niña que se dio días atrás frente a la Delegación Municipal, convocada por el Delegado, informaba de la situación que se da en el único camino que tienen para entrar y salir, en especial alimentos y temas de salud.

Es que por el fenómeno de inundación la traza vial se ve muy difícil de transitar y a pesar de los trabajos de restaurar, una rotura, impide el paso de vehículos menores.

En aquella asamblea se hacia mención en como el trabajo que se hace por mantener en lo posible un camino transitable, terminaba siendo seriamente dañado por transporte de granos, que salían con cargas completas de 30/40 mil kilos, lo que hace imposible soportar el débil camino, por la gran cantidad de agua que hay en la zona. La carga que solicitan se transporte es no mas de 15/20 toneladas.

La lluvia del ultimo del ultimo lunes, no importo en algunos transportistas y salieron con carga, según comento en Radio Amanecer, el convecino Andrés Arauz, quien denuncio la poca empatía por el productor que contrato camiones para sacar su grano.

Ante ello los mismos vecinos en un común acuerdo tomaron la decisión que no permitirán que ingrese ningún transporte pesado al camino y para ello se han apostado en la punta del camino y ruta provincial 65, haciendo vigilancia y si llega alguno, le impidiran pasar, informo el Delegado Municipal de La Niña.

Arauz explico que hay colaboración de Patrulla Rural por algunas horas, y el tiempo que no puede Policia lo haremos nosostros, sostuvo. No queremos que nos rompan el camino, el mismo es para todo, bien usado nos beneficia a todos, reamrco.