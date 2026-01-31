No es ayuda, es Ley 25.054: Ruidos y no de sirena se ha generado en Bomberos Voluntarios, con la anunciada transferencia económica por parte del gobierno nacional

Lo anunciado esta semana por el Gobierno argentino mediante la resolución 91/2026 del Ministerio de Seguridad, que indica una transferencia de casi $95.000 millones a cada asociacion de bomberos voluntarios de todo el país, en enero de 2026, varias asociaciones han salido a aclarar que es un dinero que aún no ha llegado, pero aclararon que es algo que corresponde por ley..

La resolución ministerial del gobierno argentina indica que la transferencia total es de más de 100 mil millones de pesos (de $100.810.319.998,50), y que se distribuye entre 1.062 entidades de primer grado, por lo que cada asociación bomberil recibirá $94.924.971,75 y que deben ser volcado en la adquisición de equipamiento, materiales, vestuario y otros insumos que permitan mantener en óptimas condiciones la capacidad de respuesta por parte del Cuartel de Bomberos.

En el orden local, una gacetilla de prensa difundida por La Libertad Avanza 9 de Julio. donde manifiestan de esto, y agregan que dicho subsidio es un reconocimiento a la incansable labor de nuestros bomberos, cuando por ley es lo que corresponde.

Se trata de la Ley 25.054, y es un subsidio para Bomberos, donde en el artículo 11 de la misma se especifica que “el subsidio a las asociaciones integrantes del sistema bomberil voluntario de la República Argentina se formara con una contribución obligatoria del cinco por mil (5%) de las primas de seguros, excepto las del ramo vida, a cargo de aseguradoras. Dicha contribución no podrá ser trasladable a las primas a abonar por los tomadores y será liquidada por los aseguradores de las Superindendencia de Seguros de la Nación…”

En el plano local las tres asociaciones de bomberos, Facundo Quiroga, Dudignac y Ciudad de 9 de Julio, han manifestado que no han recibido aún esa transferencia y aclararon que no es una ayuda, sino es lo que corresponde de acuerdo a la Ley.

La Asociación Bomberos de Dudignac público en sus redes, indicando que “si bien existe una Resolución Nacional y Nuestra Asociación figura en el listado de entidades habilitadas para percibir el Subsidio 2026, hasta el momento no se ha recibido ningún depósito”.

Desde la Asociación Cooperadora de Bomberos 9 de Julio, explicaron a El Regional Digital, que aún no se ha depositado el dinero y explicaron, que en realidad para el 2026 es de $63.471.977 y el resto es un faltante del 2025 y que debía pagarse en septiembre del 2025, detallaron.