«No corre el agua»: Denuncian que un canal provincial esta tapado aguas abajo e inunda miles de hectáreas en 9 de Julio

Un grupo de productores del Cuartel 14 en el sur del partido de 9 de Julio en el limite con Bolívar llevo a El Regional Digital a observar el negativo impacto de inundación que se da esa region del distrito, donde hay miles de hectáreas que en esta campaña no se pude sembrar, por la presencia de agua en lotes y por la intransitabilidad de los caminos rurales que se da en esa zona, al igual que en el resto del partido.