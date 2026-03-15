Nidera, el semillero oficial de Expoagro presento seis novedades en cuatro cultivos

Visitar Expoagro es obligación incluir en la agenda de visitas, el Plot de Nidera Semilla. Este año la empresa sorprendió por sus novedades en cuatro cultivos, con especial énfasis maíz y soja.

Para el periodismo agropecuario también es una constante pasar por Nidera. Joaquín Lesser, gerente de Marketing en Nidera Semillas dialogo con El Regional Digital acerca de las propuestas de la empresa para la campaña 26/27. Además puntualizo que «participar de Expoagro, el orgullo de la empresa es que lo hacemos desde el día uno, nos parece un momento ideal para juntarnos y con los productores y con nuestra red de distribución previo al al inicio de la campaña. Hace 7 años somos semillero oficial, subrayo.

En Expoagro podemos mostrar nuestros cultivos en pie, podemos charlar con los productores sobre los lanzamientos que tenemos. Nos relacionarnos y empezar a a censar cómo viene el espíritu o los ánimos para la campaña, que entendemos este año viene muy bien, así que es muy bueno para nosotros estar en Expoagro, aseguro.