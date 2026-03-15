Nidera, el semillero oficial de Expoagro presento seis novedades en cuatro cultivos
Visitar Expoagro es obligación incluir en la agenda de visitas, el Plot de Nidera Semilla. Este año la empresa sorprendió por sus novedades en cuatro cultivos, con especial énfasis maíz y soja.
Para el periodismo agropecuario también es una constante pasar por Nidera. Joaquín Lesser, gerente de Marketing en Nidera Semillas dialogo con El Regional Digital acerca de las propuestas de la empresa para la campaña 26/27. Además puntualizo que «participar de Expoagro, el orgullo de la empresa es que lo hacemos desde el día uno, nos parece un momento ideal para juntarnos y con los productores y con nuestra red de distribución previo al al inicio de la campaña. Hace 7 años somos semillero oficial, subrayo.
En Expoagro podemos mostrar nuestros cultivos en pie, podemos charlar con los productores sobre los lanzamientos que tenemos. Nos relacionarnos y empezar a a censar cómo viene el espíritu o los ánimos para la campaña, que entendemos este año viene muy bien, así que es muy bueno para nosotros estar en Expoagro, aseguro.
Materiales nuevos presentados en Expoagro
En otro orden Lesser comento en dialogo con El Regional Digital que en esta edición de Expoagro se presentaron materiales nuevos, dos de maíz, dos de soja, uno de girasol y uno de trigo.
En maíz, 7852, es es un híbrido que se puede sembrar en todo el país. Fecha se siembra temprana y tardía. tiene muy buen rendimiento que va a haber en el mercado. Llega muy bien a cualquier zona.
Por otro lado, 7925 es un híbrido que tiene muy buen comportamiento, muy buena sanidad y muy buen comportamiento al complejo de spiroplasma. Es un híbrido que principalmente lo vamos a tratar de posicionar en las zonas donde eh haya más presión de spiroplasma. Completa la paleta muy el 2223, que era un templad tropical que teníamos.
En girasol tenemos el 1117 cl. un híbrido que termina completando nuestra paleta de de girasoles. También es un es un híbrido que vas a poder sembrarlo en cualquier parte del país, incluso en las zonas no tradicionales, que más que no tradicionales reconquistan, llamamos nosotros de las zonas que históricamente fueron tradicionales y empiezan a volver a a encontrar en el cultivo de girasol una alternativa», resalto el vocero de Nidera Semillas.
En cuanto al cultivo de soja, hizo mención de un ciclo corto dirigido para el sur. es una soja Enlist y una Conquista STS de ciclo intermedio para las latitudes de mitad para arriba
Por ultimo hizo mención del lanzamiento de un material de trigo para la campaña 26/27, y si bien la compañía no ha dado a conocer su nombre, si ya se dio a conocer en la ultima semana en la reunión de avance.
Es un ciclo corto, cuyas características especial son buen rendimiento, buen comportamiento a todo tipos de roya y buena sanidad, anticipo.