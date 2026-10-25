Newcom: Kosiukos campeon sudamericano

Tal como informáramos acerca de la participación en torneo internacional de Newcom que se disputaba este fin de semana en Tacuerambo, Uruguay, el equipo de Newcom del Club Atlético 9 de julio – Kosiukos- se consagro campeón sudamericano, tras vencer en la final a al Club Nazareno de Misiones, por 2-0.

Comenzó el torneo el viernes 23, con equipos de Argentina, Uruguay y de Paraguay. En Zona “A”; Elite, de Montevideo, CEF N° 28 de Posadas (Misiones) y el de Paso de los Toros, en Zona “B”; y el de la Municipalidad de Capilla del Señor (Córdoba), Entrevera2 (Montevideo) y del Club Nazareno (Puerto Rico, Misiones).



Los Kosiukos, con un magnífico debut ganaron ante los representantes de Paraguay 15-5 y 15-7 y al Uruguayo, Iguanas 15-5 y 15-9, pasando así al grupo que clasifica para la Copa de Oro, con los otros tres equipos Argentinos, quienes se enfrentaron el sábado, con nueva victoria para los de 9 de Julio ante el Club Nazareno 15-6 y 15-11, derrota con los de Córdoba 10-15 y 8-15 y nuevo triunfo, ante el CEF de Posadas por 15-11 y 16-14, pasando los cuatro a la semifinal, del día domingo.

En la final, enfrentó al Club Nazareno, de Misiones, al que le ganó 15-13 y 15-12, logrando el título, que lo ubica ahora en el primer lugar en Sudamérica.

Integraron el equipo Maricel Oyarzabal, Karina De Buono, Alejandra Aramburu, Daniela Aniasi, Claudia Cañizal, Marcelo Dicásolo, Diego Diez, Marcelo González, Adrián Spalla, Oscar Spalla. DT Susana Reale