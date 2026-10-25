La nutrición animal protagonista: El Congreso de CAENA contó con más de 600 participantes y generó 82 reuniones de negocios

Con más de 360 asistentes presenciales, cerca de 300 online, y 82 reuniones comerciales concretadas, se realizó en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires el X Congreso de Nutrición Animal, organizado por la Cámara Argentina de Empresas de Nutrición Animal (CAENA).

Bajo el lema “Argentina 2026: el año de la proteína animal”, el encuentro reunió a empresarios, profesionales, funcionarios y especialistas de la Argentina, Brasil, España, Estados Unidos e Italia, para analizar cómo mejorar la conversión de nutrientes en proteína animal, con foco en la eficiencia productiva, la calidad, la bioseguridad y la sustentabilidad.

Una de las novedades de esta edición fue la realización, por primera vez, de una ronda de negocios que permitió concretar espacios de vinculación comercial para las empresas del sector.

La proteína animal, una oportunidad para agregar valor

Durante la apertura, el presidente de CAENA, Alejandro Bravo, destacó que las cadenas de carne bovina, lácteos, carne aviar, porcinos y huevos movilizan unos USD 45.000 millones anuales, equivalentes a cerca del 7% del PBI argentino. Además, genera más de 750.000 puestos de trabajo y exportaciones cercanas a los USD 6.000 millones por año.

Por su parte, la industria de nutrición animal moviliza por sí sola más de USD 15.000 millones anuales y emplea directamente a unas 40.000 personas.

“Un kilo de maíz que sale por el puerto y ese mismo kilo transformado en carne, en leche o en huevos es el mismo grano. Pero no es el mismo valor, no es el mismo trabajo y no es el mismo desarrollo para el país”, afirmó Bravo, al destacar el papel de la nutrición animal en el agregado de valor de la producción primaria.

En ese sentido, sostuvo que la apertura y ampliación de mercados internacionales representa una oportunidad para el crecimiento de las cadenas productivas argentinas.

“El mundo demanda proteínas y mira a la Argentina. Eso abre espacio para que todas nuestras cadenas de producción aprovechen las condiciones que tiene el país: tierra, granos, conocimiento y gente que sabe hacer”, señaló.

Competitividad y articulación público-privada

En su discurso de apertura, Bravo valoró el diálogo que mantiene la industria con los organismos del Estado, aunque planteó la necesidad de avanzar con reformas que permitan mejorar la competitividad de las aproximadamente 150 empresas que integran CAENA.

Entre las principales propuestas mencionó la eliminación de los derechos de importación sobre insumos estratégicos, la reducción de cargas que inmovilizan capital de trabajo y la simplificación de los procedimientos administrativos ante el SENASA.

También destacó la importancia de contar con regulaciones basadas en criterios científicos, que garanticen la inocuidad y la sanidad sin generar obstáculos innecesarios para producir, innovar o exportar.

“Queremos una mejor regulación, pero también una regulación más simple”, sintetizó.

Por su parte, el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Sergio Iraeta, destacó la contribución de las cadenas agroalimentarias a la generación de empleo, divisas y desarrollo.

“Además de comida para la gente, además de comida para los animales, estas cadenas generan divisas, generan trabajo, generan desarrollo y generan progreso”, afirmó.

El funcionario también se refirió a una línea de financiamiento del Banco Nación para la compra de alimentos balanceados, con un plazo de 90 días y tasa de interés del 0%, implementada a partir de un convenio con empresas del sector.

Asimismo, confirmó que el Gobierno se encuentra analizando los aranceles aplicados a insumos críticos utilizados en la elaboración de alimentos para animales.

“El tema de los impuestos y los aranceles a la importación de bienes críticos para las mezclas de raciones está en carpeta, lo tenemos sobre la mesa y estamos trabajando en eso”, aseguró.

Eficiencia productiva y nuevas oportunidades

Uno de los ejes centrales del Congreso fue la búsqueda de mayor eficiencia en las distintas cadenas productivas. En ese sentido, el especialista español Josep Gasa destacó las oportunidades que tiene la producción porcina argentina para ganar competitividad y ampliar su participación en los mercados internacionales.

En bovinos, Nicolás Di Lorenzo y Matías Stangaferro abordaron los desafíos de la nutrición en los sistemas de producción de carne y leche, respectivamente, dos actividades en las que la alimentación resulta determinante para mejorar los indicadores productivos y económicos.

En producción avícola, Roselina Angel, de Estados Unidos, desarrolló aspectos vinculados con el aprovechamiento de nutrientes, mientras que Emilio Scappaticcio analizó la relación entre la nutrición y el tamaño del huevo. Por su parte, Claus Kettermann abordó los desafíos de bioseguridad para la producción animal.

El programa se completó con un análisis del escenario económico argentino, a cargo de Gustavo Lazzari, y de los mercados de carnes, con Rodrigo Troncoso. Por su parte, Sabine Papendieck abordó el impacto de la nutrición animal sobre la huella de carbono, mientras que Ariovaldo Zani, CEO de Sindirações (Sindicato Nacional de la Industria de Alimentación Animal de Brasil) y referente de la industria brasileña, presentó una mirada sobre el mercado y la regulación de la nutrición animal en Brasil.

La agenda también incluyó actividades en un segundo auditorio. Lucas Maglio analizó el desarrollo de la acuicultura en Sudamérica y sus perspectivas de crecimiento, mientras que Aulus Cavalieri Carciofi, de Brasil, expuso sobre innovaciones en la elaboración de alimentos extrusados para perros y gatos. Además, hubo un panel sobre las últimas tendencias de sustentabilidad en el sector de petfood, con Romina Matorras, Maddie Maida Re y María Emilia Berardozzi.

Un Congreso que sumó oportunidades comerciales

Además de las conferencias técnicas, el Congreso incorporó una nueva instancia de vinculación entre empresas a través de su primera ronda de negocios.

Las 82 reuniones concretadas permitieron sumar una dimensión comercial a un encuentro tradicionalmente orientado al intercambio de conocimientos y experiencias, con el objetivo de generar oportunidades para las empresas argentinas y fortalecer los vínculos con potenciales compradores del exterior.

Las charlas del X Congreso Argentino de Nutrición Animal pueden volver a verse en el sitio web del evento: https://www.congresocaena.com.ar/#charlas