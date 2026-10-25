IV Congreso Porcino del Atlántico: La Cadena porcina analizo y trazo su ruta productiva, la base es UNIDOS

La producción de cerdos en el país ha tenido un sostenido crecimiento en los últimos 10 años. Si bien esto potenciado por la expansión de otras carnes (vacuna y aviar); pero el resultado de que hoy en Argentina se consuman un poco más de 20 kilos/habitante/año, es fruto de un sostenido trabajo de la propia cadena, que ha sabido dar respuestas, sumado a un consumidor que más por lo económico, descubrió lo sabroso que es un corte de carne de cerdo.

Unidos: IV Congreso Porcino del Atlántico

Sin embargo, esta semana, los días 22 y 23 de octubre en la ciudad de Mar del Plata en el IV Congreso Porcino del Atlántico, bajo el lema “unidos”, quedo muy en claro que hay mucho por trabajar hacia adelante.

Durante las dos jornadas el productor, la industria, técnicos y veterinarios, proveedores, el sector comercial, y lo público debatieron y analizaron el presente, y los desafíos por delante, mucho más si se piensa que en el país se pueda llegar a consumir 30 kilos anuales por habitante.

En Mar del Plata la cadena porcina abordo desde mejorar la producción de lechones, asociativismo, industria, inteligencia artificial aplicada a la nutrición porcina, la eficiencia productiva, el mercado local e internacional, la sanidad, la genética y la gestión de las granjas.

También se generan espacios de intercambio y debate sobre el agregado de valor, las oportunidades de crecimiento de la producción nacional y los desafíos que enfrenta el sector porcino argentino. En ese marco se conoció acerca del denominado “Norte Grande”, un desarrollo de vinculación entre lo público por parte de nueve provincias, el gobierno nacional y la cadena con el fin de potenciar la producción de cerdos. El espacio comenzó hace dos años y los avances son importantes, pretendes desde el lugar, tener un espacio en la Federación Porcina Argentina.

Otro de los paneles, dio a conocer sobre el trabajo que lleva adelante desde hace unos cinco años la empresa bolivarense, Ingacot S.A, donde trabaja bajo el asociativismo y sus resultados son muy buenos, hoy cuentan con 6.000 madres en producción.

Una cadena fortalecida y potente

Alejandro Troia, desde la organización del IV Congreso porcino en Mar del Plata, subrayo en dialogo con El Regional Digital que el desafío es la unidad del sector y lograr una cadena fortalecida en cada uno de los eslabones. El objetivo hoy era que se exponga la realidad y que el productor no vea como un enemigo a la faena y que esta no vea al ciclo dos tampoco como un enemigo y así toda la cadena, quitar esa barrera, hacer a una cadena fortalecida y potente, ese es el camino, sostuvo el comunicador.

Ganar más peso en los lechones

Desde España, el médico veterinario Dante Chicarelli, y responsable para el sur de Europa y Sur américa, de la empresa Vetanco, planteo al Congreso el desafío de lograr lechones más pesados al destete. El disertante comento en dialogo con El Regional Digital, que el productor de cerdo argentino está entre los mejores del ranking productivo a nivel de granja, fuerte y con muchas ganas, sin embargo, hay que trabajar un poco más en lo que es sacrificio, procesado y comercialización, para que el sector pueda explotar, ya que esta todo dado para que sea exitoso.

Chicarelli, analizo que hoy la producción primaria está dejando de ganar, y hay es lo que se busca, leches de más calidad, eso significa mayor peso al nacimiento, mayor peso al destete, y mayor peso a los 70 días y eso se produce en más kilos en sacrificio. Como empresa estamos enfocado en que ello se pueda lograr con mayor sanidad de esos lechones, subrayo.

La IA ya llego a las granjas

Otra de las charlas que se llevó la atención de los asistentes fuer la referida a la incorporación de Inteligencia Artificial (IA) aplicada en la nutrición de porcinos. El Med. Vet. Santiago Capalbo.

El profesional analizo con El Regional Digital, que, para la producción agropecuaria, y en especial porcina, la IA es una herramienta que viene a enseñarnos muchas cosas, donde hoy se puede monitorear el crecimiento de los animales diariamente con cámaras volumétricas que se colocan en los galpones y nos permite conocer el peso y ver la cura de crecimiento, subrayo.

En Argentina no falta potencial, si organización

El mercado y sus desafíos fue planteado por el Ing. Agr. Fernando Villela, quien se refirió a tres aspectos, el mercado mundial en la producción de cerdo, cuales son los principales productores exportadores e importadores. Argentina hoy como productor de cerdo y que debería hacer el país en los próximos 10 años.

Villella recordó al auditorio en Mar del Plata que Sur América no afronta conflictos como otras regiones del planeta y la convierte en un importante proveedor seguro de alimentos.

Para el ex Secretario de Bionomía del gobierno de Milei, recordó que el consumo de carne de cerdo crece en la mesa local, sin embargo, Argentina no es eficiente si lo miramos con Brasil o Estados Unidos, tres países que hoy explican el 15% de la producción mundial, informo.

En su charla, Villela refirió que la cadena deberá trabajar en al menos seis acuerdos: previsibilidad, integración, sanidad, circularidad, mercados y territorio. En Argentina no falta potencial, si organización, dijo en Mar del Plata ante la cadena porcina.

Desde lo público: Sanidad, difusión, mercados y financiamiento

Desde lo público, el Director Nacional de Porcinos, dependiente del Ministerio de Economía, Eduardo Terrado, subrayo que en el Congreso han estado todos los actores y el desafío de la cadena es encontrar equilibrio, esto es que Argentina tiene 54 mercados abiertos y en los últimos dos años 5 nuevos y la pregunta es hasta donde queremos el desafío de consumo y exportación, ya que hay países cada vez más demandantes y necesitan la producción que nosotros tenemos, por calidad, sanidad e inocuidad

En esto, según Terrado, las inspecciones de los países no han rechazado un frigorífico, si han pedido modificaciones, pero la inocuidad nacional es estándar, aseguro el funcionario nacional en dialogo con El Regional Digital.

Terrado que también modero el panel sobre el denominado “Norte Grande”, recordó que hoy la política pública es libertad para exportar, pero también libertad para importar, no hay cupo de nada, dijo.

Dentro de su exposición en el Congreso en Mar del Plata, Eduardo Terrado informo acerca de la sanidad en el país, datos de la producción y financiamiento por medio del apoyo de las provincias por medio del Consejo Federal de Inversiones (CFI), hacia la producción, ahora el trabajo está centrado en la difusión de carne de cerdo en las mineras, en vaca muerta y la calidad de la misma.

Otra herramienta de financiamiento de la que hablo Terrado en Mar del Plata, es el RIMI para el sector porcino. Donde explico que para el pequeño productor el que está todo el día en la granja, puede acceder directamente con la compra de genética o la mejora del ambiente de la granja (paneles solares, biodigestor, separador de solidos), y para las grandes granjas, poder ampliar su producción. Ya hay productores inscriptos, dijo.