Policia de Carlos Casares secuestro un vehículo de alta gama

Días atrás personal del Grupo GTO de la Comisaría de Carlos Casares juntamente con personal de la DDITL con asiento en este medio, procedieron al secuestro de un vehiculo marca Ford modelo Mustang, dominio colocado AF797IF, de color gris.

Conforme información policial, al consultar al sistema informático de esta policía, surge que el mismo poseía un PEDIDO DE SECUESTRO ACTIVO, a requerimiento del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial nro. 11 del Departamento Judicial de San Martín.

Dicho rodado se hallaba en poder del ciudadano Martínez Marcelo, a quien se lo notifico de los recaudos legales. Dicho rodado fue alojado en el depósito judicia.

fuente: Periodico el oeste