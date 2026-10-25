Ruta nacional 5: Un camión cerealero volcó en la ruta y sus ocupantes resultaron ilesos

Un camión cerealero protagonizó un despiste y posterior vuelco durante la tarde del jueves en jurisdicción de Chivilcoy.

El hecho se registró a la altura del kilómetro 148, cuando el vehículo circulaba en sentido Suipacha-Chivilcoy.

Por causas que se tratan de establecer, el camión, un Ford con dominio CUA 054, perdió el control y terminó volcado sobre su lateral derecho en la zona de préstamo de la ruta.

El rodado era conducido por Matías Ezequiel Di Claudio, de 32 años, quien viajaba acompañado por Gustavo Latezza, de 52. Ambos, domiciliados en Chivilcoy, resultaron ilesos y no sufrieron lesiones.

De acuerdo con la información preliminar, el despiste se habría producido cuando el camionero intentó evitar una colisión con una camioneta que se encontraba sobrepasando a otro vehículo.

Fuente: Jorge Larsala