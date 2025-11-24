Newcom: Atlético 9 de Julio se ubico en el tercer lugar en un nuevo torneo argentino

El equipo de Newcom del Club Atlético 9 de Julio, compitió este fin de semana, en la ciudad de Trenque Lauquen, el Torneo Argentino “A” de Newcom, categoría mixta +50, bajo la organización de la Federación de Voley Argentina (FEVA), a traves de su Secretaría Newcom, y del que participaron 22 equipos de todo el país.

Durante tres días, donde en la primera fase, el Newcom de 9 de Julio se fue imponiendo ante el combinado de Puerto Madryn 15-8 y 15-10; luego al de Comodoro Rivadavia 15-12 y 15-7 y al de Santa Rosa, 15-12, 10-15 y 12-11.

Ya el sábado 22, se vio sorprendido por el equipo de la ciudad de Puerto Rico, Misiones, donde perdió por 8-15, 15-11 y 10-7. El domingo, ya en las rondas finales, enfrentó a Deportivo Madryn, a quien volvieron a vencer por 15-5 y 15-6, y más tarde perdieron, ante el de Posadas, 15-13 y 15-11, de modo que pasaron a definir el 3° y 4° con el conjunto de Caleta Olivia (Santa Cruz), donde otra vez el Newcom de Atlético 9 de Julio logra una victoria de 15-10 y 15-5, permitiéndole ubicarse entre los mejores del torneo de Trenque Lauquen.

Formó el equipo con Cecilia Aramburu, Maricel Oyarzábal, Karina De Buono, Alejandra Aramburu, Daniela Aniassi, Rubén Neri, Guillermo Amestoy, Marcelo Dicásolo, Rubén Chiesa, Adrián Spalla y Oscar Spalla. DT Susana Reale