Naon: La CEyS Mariano Moreno, puso en funciones la primera Estación de telemedicina de 9 de Julio

La Cooperativa Eléctrica y de Servicios Mariano Moreno de 9 de Julio avanzo este lunes con su servicio de Telemedicina que comenzo a brindarse cuando en diciembre del 2024, fue aprobado en una asamblea extraordinaria que se realizo.

Tras ir chequeando el funcionamiento del servicio y su adopción por parte de los asociados, el Consejo de Administración de la CEyS, dejo inaugurada y puesta en funciones de la primera Estación de Telemedicina, siendo beneficiada la localidad de Carlos María Naon.

El nuevo servicio fue muy bien visto por los vecinos, donde varios de ellos se acercaron al inmueble que la entidad tiene en la localidad y donde funciona ahora el servicio de Telemedicina.

Matías Lossino, presidente del Consejo de Administración, fue el único orador en el tradicional corte de cintas del nuevo servicio, donde destaco que el servicio es las 24hs., contara con la atención de enfermeras de la localidad que ya han sido capacitadas para el uso de esta tecnología, con la que se puede acceder a 15 diagnósticos médicos distintos, comento el directivo cooperativista.

En Carlos María Naon se cuenta con un servicio de salud básico a traves del CAPS, que cuenta con un medico por la mañana, y en dialogo con El Regional Digital, Lossino explico que si bien esto no suplanta al tradicional servicio de saludo local, pero si viene a complementar, subrayo.

Lossino le anticipo a El Regional Digital, que las próximas estaciones a dejase inaugurada son en la ciudad de 9 de Julio, donde se esta construyendo la Estación ubicada en calle San Juan y Avellaneda, y esto seria en los primeros días del mes de diciembre, y luego la localidad de Patricios, donde en un inmueble de la Cooperativa se esta construyendo la Estación de la vecina localidad.

La puesta en funciones del nuevo servicio en Carlos Maria Naon, estuvo acompañado por el Secretario de Gobierno del municipio, Federico Aranda, de la Delegada Municipal, Andrea Macagnani, vecinos, integrantes del Consejo de Administración y empleados de la CEyS Mariano Moreno.