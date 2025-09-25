Nacional Angus de Primavera: Arandú, La Angelita, La Pastoriza y La Rubeta se consagraron con lotes ganadores

Tras una excelente jornada al aire libre, la cabaña Arandú ganó el Gran Campeón lote de Hembra Adulta, mientras que La Angelita se llevó el premio el Gran Campeón lote Macho Adulto, La Pastoriza se posicionó con Terneros en lote y La Rubeta se consagró en Terneras en lote.

Mariano Zanguitu, uno de los jurados de la 46ª Exposición Nacional Angus de Primavera, responsable de evaluar en la Pista Tecnovax al Gran Campeón Adulto, expresó: “Me encontré con muy buenos ejemplares tanto en hembras como en machos. Todos fueron lotes representativos del Angus que venimos a buscar”.

Con gran entusiasmo, Zanguitu destacó que, cuando los expositores “ponen tan buen nivel, se engrandece el nivel de la exposición, el mérito es de ellos”. Y aseguró que la categoría en la que juró es de las que más disfruta, “porque se prioriza la armonía como lote y sus desplazamientos”.

Uno de los grandes ganadores de la jornada, Federico Vizzolini, de cabaña Arandú, dijo: “Estamos muy contentos, fue un comienzo muy bueno para el establecimiento, teníamos al trío indicado. La raza demuestra que está cada vez más fuerte, hay que seguir apostando a la ganadería y a Angus”.

Por su parte, Gustavo Salvini, de cabaña La Angelita, otro de los galardonados, aseguró que ganaron “muy bien” en una categoría difícil y que Angus es una raza líder que crece todos los días. Por su parte, Federico Salvini, detalló que: “Llegar a toros de 2 años es difícil, pero la consistencia genética que estamos manejando hace que logremos la uniformidad del lote y estamos felices por eso”.

En tanto, Javier Ezcurra, jurado de la 25ª Exposición del Ternero, analizó: “Vi muy parejo el nivel de las terneras, un punto superior al año pasado. En adultos vi menos cantidad, pero con muy buen nivel”. Respecto de lo que hay que tener en cuenta para evaluar un ternero o ternera, especificó que hay que analizar cómo sería ese animal a futuro: buenas patas, circunferencias acordes a su edad y buen peso. Mientras que las terneras deben tener también una buena cabeza, ser largas y que demuestren buenas ubres. “Hoy vi muy buenos representantes de estas características”, sentenció.

Por su parte, Ricky Orazi, de la cabaña La Pastoriza, quien fue consagrado con el Gran Campeón Ternero, aseguró que para ellos fue un desafío, ya que eran 3 terneros debutantes y “estas son categorías que a medida que crecen, tienen diferentes curvas de crecimiento y cambian mucho”. Además, adelantó que, para la jura de este viernes, presentarán un individual.

“En La Pastoriza le damos importancia a los terneros, porque son el futuro”, manifestó, aunque dijo que uno de los objetivos también es empezar a preparar adultos.

La Semana Angus de Primavera con la fuerza de Expoagro continúa hasta el viernes 26 en el Centro de Remates y Exposiciones Angus en Cañuelas, con una amplia agenda de juras, remates y capacitaciones.

Todos los premios

Lote Campeón Ternera Intermedia:

Lote 150

“La Clo” de Burg S.A.

Campeón Ternera Mayor:

Lote 151

“La Rubeta” de Rubeta S.A. – La Pasion – Lauckner, Nestor – La Cincha

Lote Reservado Campeón Ternera Mayor:

Lote 160

“La Angelita” de Salvini e Hijos S.R.L.

Tercer Mejor Lote Ternera Mayor:

Lote 156

“Arandú” de Arandú S.A.

Lote Gran Campeón Ternera:

Lote 151

“La Rubeta” de Rubeta S.A. – La Pasion – Lauckner, Nestor – La Cincha

Lote Reservado Gran Campeón Ternera:

Lote 160

“La Angelita” de Salvini e Hijos S.R.L.

Tercer Mejor Lote de Terneras:

Lote 156

“Arandú” de Arandú S.A

Mejor Ternera de Lotes:

Lote 151, RP 9295

“La Rubeta” de Rubeta S.A. – La Cincha

Segunda Mejor Ternera de Lotes:

Lote 151, RP 9288

“La Rubeta” de Rubeta S.A. – La Cincha

Tercer Mejor Ternera de Lotes:

Lote 156, RP 1702

“Arandú” de Arandú S.A

TERNEROS

Lote Campeón Ternero Intermedio

Lote 162

“Don Jose” de Jose C.V. Mammoliti S.A.

Lote Campeón Ternero Mayor

Lote 166

“La Pastoriza” de El Madrigal S.R.L.

Lote Reservado Campeón Ternero Mayor

Lote 164

“Nirihuau” de Com. y Gan. Del Nirihuau S.A.

Tercer Mejor Lote Ternero Mayor:

Lote 167

“Santa Rosa” de Indio Nuevo S.A.

Lote Gran Campeón Ternero:

Lote 166

“La Pastoriza” de El Madrigal S.R.L.

Lote Reservado Gran Campeón Ternero:

Lote 164

“Nirihuau” de Com. y Gan. Del Nirihuau S.A.

Tercer Mejor Lote Ternero:

Lote 167

“Santa Rosa” de Indio Nuevo S.A.

Mejor Ternero de Lotes:

Lote 164, RP 1389

“Nirihuau” de Com. y Gan. Del Nirihuau S.A.

Segundo Mejor Ternero de Lotes:

Lote 167, RP 1643

“Santa Rosa” de Indio Nuevo S.A.

Tercer Mejor Ternero de Lotes:

Lote 166, RP 3501

“La Pastoriza” de El Madrigal S.R.L.

ADULTOS

Lote Campeón Vaquillona Mayor

Lote 320

“La Pastoriza” de El Madrigal S.A.

Lote Campeón Vaca Joven

Lote 323

“La Rubeta” de Rubeta S.A. – Bonanza Angus – La Pasion – Bototi Picu – Alvado, Farana

Lote Campeón Vaca con cría

Lote 324

“Arandú” de Arandú S.A.

Lote Gran Campeón Hembra

Lote 324

“Arandú” de Arandú S.A.

Lote Reservado Gran Campeón Hembra

Lote 323

“La Rubeta” de Rubeta S.A. – Bonanza Angus – La Pasion – Bototi Picu – Alvado, Farana

Lote Tercer Mejor Hembra

Lote 320

“La Pastoriza” de El Madrigal S.R.L.

Mejor Hembra de Lotes

Lote 324, RP 1158

“Arandú” de Arandú S.A.

Segunda Mejor Hembra de Lotes

Lote 324, RP 1150

“Arandú” de Arandú S.A.

Tercer Mejor Hembra de Lotes

Lote 323, RP 8887

“La Rubeta” de Rubeta S.A. – Bonanza Angus

MACHOS ADULTOS

Lote Campeón Dos Años Menor

Lote 342

“La Pastoriza” de El Madrigal S.R.L.

Lote Campeón Dos Años Mayor

Lote 344

“La Angelita” de Salvini e Hijos S.R.L.

Lote Reservado Campeón Dos Años Mayor

Lote 343

“Don Jose” de Jose C.V. Mammoliti S.A.

Lote Gran Campeón Macho

Lote 344

“La Angelita” de Salvini e Hijos S.R.L.

Lote Reservado Gran Campeón Macho

Lote 343

“Don Jose” de Jose C.V. Mammoliti S.A.

Lote Tercer Mejor Macho

Lote 342

“La Pastoriza” de El Madrigal S.R.L.

Mejor Macho de Lotes

Lote 343, RP 3796

“Don Jose” de Jose C.V. Mammoliti S.A.

Segundo Mejor Macho de Lotes

Lote 344, RP 5304

“La Angelita” de Salvini e Hijos S.R.L.

Tercer Mejor Macho de Lotes

Lote 344, RP 5288

“La Angelita” de Salvini e Hijos S.R.L