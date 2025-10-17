Museo a las Escuela prosigue con sus actividades en el distrito

La Dirección de Museo y Archivo Histórico, informo que se continúa desarrollando el Proyecto Museo a las Escuelas”, donde en los ultimos días se estuvo visitando los siguientes establecimientos educativos y sitios patrimoniales de la ciudad:

8/10/2025. EES N° 7. 4 año Sociales. CEN 451. Diversidad Cultural.

9/10/2025. Colegio “Jesús Sacramentado”. 4° Grado A y B. Turno Mañana. “Camino sobre rieles”.

16/10/2025. Jardín N°915. Sala de 4. Turno Mañana. Fósiles, Música, juguetes.

6/10/2025. Jardín 915. Sala de 4 y de 5. Turno tarde. Fósiles, Música, juguetes.