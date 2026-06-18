Municipio Cercano: Varias oficinas municipales recibieron a vecinos de Facundo Quiroga

La actividad del programa “Municipio Cercano” se desarrolló durante la mañana de hoy en la localidad de Facundo Quiroga, acercando a los vecinos distintos servicios y áreas de atención municipal, en una jornada que contó con la participación de la Intendente Municipal, María José Gentile, quien además recorrió diferentes sectores de la comunidad y mantuvo encuentros con instituciones, vecinos y el Delegado Municipal, Juan Carlos Silva.



En el marco de la propuesta, distintas dependencias municipales llevaron adelante acciones vinculadas a educación vial, defensa del consumidor, bromatología, gestión ambiental, producción, actividades económicas, relaciones con la comunidad, defensa civil y atención de mascotas, permitiendo a los habitantes realizar consultas, acceder a servicios y participar de actividades de promoción y prevención.

Durante su visita, la jefa comunal recorrió el Hospital de Facundo Quiroga, donde dialogó con autoridades y personal sobre el funcionamiento del establecimiento y las necesidades de la comunidad en materia de salud.



Asimismo, supervisó el avance de la obra de renovación de la plaza principal, donde se ejecuta el reemplazo de baldosas por hormigón a través de un trabajo conjunto con la cooperativa local. También observó las nuevas luminarias instaladas sobre calle 28 de Marzo, una mejora que fortalece la seguridad y la calidad de los espacios públicos para los vecinos.

La recorrida incluyó además una visita a la Cooperativa Eléctrica de la localidad, donde fue recibida por el gerente de la entidad, Néstor Zabaleta; y encuentros y conversaciones con vecinos, quienes pudieron plantear inquietudes, sugerencias y necesidades vinculadas a distintos aspectos de la vida cotidiana.

De esta manera, el programa “Municipio Cercano” continúa consolidándose como una herramienta que fortalece la presencia del municipio en las localidades del interior del distrito y promueve una gestión más cercana y participativa.