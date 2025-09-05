Municipalidad y Cámara de Comercio, anuncian un nuevo Paseo de Compras a Cielo abierto en la ciudad

Tras la experiencia de los dos paseo de compras que se realizaron durante el año 2024, desde la subsecretaría de Producción de la Municipalidad de Nueve de Julio informaron que se realizará una nueva edición del Paseo de Compras a Cielo Abierto, organizado de manera conjunta con la Cámara de Comercio e Industria, siguiendo la experiencia de las dos ferias anteriores, que resultaron muy exitosas.

Sera el próximo sábado 20 de septiembre, de 14 a 19 horas, y en esta oportunidad, solo podrán presentarse productos en promoción. Los comercios de las calles Mendoza, San Martín, Cavallari e Yrigoyen sacarán sus productos a la calle, mientras que los establecimientos ubicados en otros sectores de la ciudad deberán inscribirse y solicitar un lugar para su stand en citada cartera, en el Palacio Municipal, de lunes a viernes, de 7 a 13 hs, comunicándose al teléfono 610083/84, o ingresando al link http://bit.ly/4mYL2bi hasta el 15/9.



En las ediciones anteriores, más de 120 comercios de distintos rubros, emprendedores, ofertas gastronómicas, juegos y actividades artísticas dieron marco a la propuesta, que atrajo a una gran

cantidad de visitantes y generó excelentes niveles de ventas para todos los expositores, siendo una interesante oportunidad para generar ventas y nuevos mercados; a la vez de un atractivo paseo para la familia.