Municipalidad recuerda sobre la ordenanza de fitosanitarios en el distrito

La Municipalidad de Nueve de Julio, a través de la Subsecretaría de Producción, recuerda los alcances de la Ordenanza Nro. 7219 sobre uso responsable de fitosanitarios, oportunamente elaborada con los diferentes actores locales, que delimita zonas de amortiguamiento y exclusión.

Dicha normativa se encuentra en la página web del municipio https://www.9dejulio.gov.ar/ ; haciendo click en item “Uso responsable de fitosanitarios”, donde además se encuentran los mapas de las localidades qué definen la zona protegida, lo que es de fundamental importancia para la salud de la población y para evitar la aplicación de multas y sanciones.

En tanto, los movimientos de máquinas pulverizadoras, sean de arrastre o autopropulsadas en caso de necesitar hacer algún trabajo en el área urbana; se deben comunicar, enviando el carnet del aplicador.