Municipalidad recuerda a los vecinos el pago de Tasas

La Municipalidad de Nueve de Julio, a través de la Oficina de Ingresos Públicos, recuerda los vencimientos de las tasas municipales, destacándose que en lo que hace a patentes de automotores, el primer vencimiento de vehículos municipalizados operará el día 10 de abril.

VENCIMIENTOS

– TRSU, Servicios Sanitarios, Ocupación de espacio público, Tasas por servicios varios (Terminal y playa de camiones): día 16/3 (cuota 2/2026).

– Patentes de rodados: 10/4

Por consultas, comunicarse al whatsapp de la Oficina de Ingresos Públicos: 2317-621234.