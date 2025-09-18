Municipalidad dio a conocer el trabajo acerca de la reparación de caminos y limpieza de canales
La Municipalidad de Nueve de Julio, a través de la secretaría de Obras y Servicios Públicos, continúa desarrollando una intensa tarea de reconstrucción de los distintos caminos del distrito y limpiando canales para el escurrimiento efectivo del agua, en el contexto de emergencia hídrica.
En este marco, y luego de reuniones llevadas a cabo con representantes rurales y autoridades provinciales, en la última semana se trabajó en los siguientes puntos:
Canales:
– En Morea
– Canal lindero de la Ruta 70 entre Quiroga y Neild
– Arroyo “El Gato”
– Laguna “El Cura”
– Canales linderos a Ruta Provincial N° 65 y Ruta Nacional N° 5
– Canal Muremble
Caminos:
– «La Colonia»
– Acceso a Naón
– Camino S-19 (Patricios)
– Camino S-33 (Santa María)
– Callejón Santa Rita (P-10)
– Camino P-3 (“La Vía” de La Niña)
– Camino P-8 (“La Vía” entre Morea y Dudignac)
– Ruta 70
– Camino “El Colectivo”
