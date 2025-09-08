Municipalidad de 9 de Julio: Presento su renuncia el Secretario de Hacienda, Víctor Bordone

El día viernes 5 en horas de la tarde surgió el rumor de la renuncia del Secretario de Hacienda de la Municipalidad de 9 de Julio, Víctor Bordone. Nada estaba confirmado y hasta podría tomarse como una como una jugada política, en víspera de lo que seria el domingo 7 las elecciones legislativas en el distrito.

Ya el domingo finalizadas las elecciones que lo colocaron como ganador a La Libertad Avanza en el plano local, la renuncia al cargo presentada por Bordone seguía en pie, según reporto una fuente municipal a El Regional Digital.

Aun la renuncia de Bordone no ha sido aceptada por María José Gentile, hasta tanto no se designe quien ocupara el cargo, explico otra fuente cercana al ejecutivo municipal. Tambien se conoció que en ultima semana había presentado su renuncia quien estaba al frente de la dirección de Recursos Humanos de la Municipalidad.