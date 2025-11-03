Multas de tránsito: A partir de noviembre el exceso de velocidad puede llegar a costarte casi 2 millones de pesos

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires actualizó el monto de la unidad fija (UF) para las multas por infracciones de tránsito para los dos últimos meses de este año, y desde ahora manejar por el límite de velocidad permitido se puede castigar con hasta $1.711.000.

– No utilización de cascos en las motos o cinturones de seguridad en el vehículo: entre $85.550 y $171.100 (entre 50 y 100 UF)

– Pasar un semáforo en rojo: entre $513.300 y $1.711.000 (entre 300 y 1.000 UF)

– Circular a contramano: entre $513.300 y $1.711.000 (entre 300 y 1.000 UF)

– Por girar a la izquierda en zonas prohibidas: entre $513.300 y $1.711.000 (entre 300 y 1.000 UF)

– Mal estacionamiento: entre $85.550 y $171.100 (entre 50 y 100 UF)

– Conducir alcoholizado: entre $513.300 y $1.711.000 (entre 300 y 1.000 UF)

– Negarse a realizar un test de alcoholemia: entre $855.500 y $2.053.200 (entre 500 y 1.200 UF).

– Por circular con la VTV vencida: entre $513.300 y $1.711.000 (entre 300 y 1.000 UF)

– Por manejar sin contar con la edad reglamentaria: entre $513.300 y $1.711.000 (entre 300 y 1.000 UF)

– Por manejar sin habilitación: entre $513.300 y $1.711.000 (entre 300 y 1.000 UF)

– Por circular sin la documentación: entre $85.550 y $171.100 (entre 50 y 100 UF)

– Por circular sin cobertura de seguro: entre $513.300 y $1.711.000 (entre 300 y 1.000 UF)

– Por circular sin el comprobante del seguro: entre $85.550 y $171.100 (entre 50 y 100 UF)

– Por circular con exceso de ocupantes: entre $85.550 y $171.100 (entre 50 y 100 UF). (DIB)