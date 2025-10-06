Movilización de productores en Carlos Casares: Menos Discursos y Mas Caminos reclamaron frente al Municipio

A una semana de la movilización que se manifiesto por parte de vecinos de la localidad de Carlos María Naon y que repercutió a nivel nacional, cuando transportistas, prestadores de servicios al campo y algunos productores rurales de localidades se manifestaron frente al palacio municipal de 9 de Julio, hoy lunes 6 una manifestación pero de mayor característica se dio en el distrito de Carlos Casares, cuando productores se expresaron frente al Municipio gobernado por Daniel Stadink.

La concentración de productores, comerciantes, empresas de la agro industria y contratistas se dio en la rotonda que da en ruta nacional 5 y Acc. Mouras y pasada las 10 horas marcharon hacia el centro de la ciudad, donde unos 300 manifestantes coparon con tractores e implementos agrícolas, alrededores de Plaza San Martin y frente al edificio municipal.

Esta mañana en Radio Amanecer, en el programa Acontecer Rural, Pablo Zabala expreso que se movilizan desde un grupo de productores auto convocados y lo que estamos pidiendo al intendente que queremos planes de hidraulica positivo y no de largo plazo, ya que tenemos el agua hasta el cuello, ademas que Defensa Civil se instale en Casares ya que hay gente aislada en el campo y localidades, donde ya no pueden salir ni en tractores, comento, y agrego obras publicas ya, reclamo.

La movilizacion de esta mañana en Carlos Casares fue bajo el lema «Menos discursos y mas Caminos», y asi se mostraba un cartel en el balde de un tractor pala. La movilizacion fue sin problemas y no fueron recibidos por ningun funcionario, por lo que los productores entregaron una nota en Mesa de Entrada.

La nota entregada y dirigida al Intendente Daniel Stadink, entre sus puntos se menciona que no es «exceso de lluvia, es exceso de abandono. Caminos cortados, productores y empleados rurales aislados, Ambulancia que no pueden ingresar ni salir, cuestionan en la nota.

Por lo que agregan que la situación asi, afecta la salud, integridad y la dignidad de las personas de la zona rural de Carlos Casares, no fuimos oidos, y lo que debia prevenirse, no se hizo.

Entre los puntos pedidos en la nota, se resalta:

-Activación inmediata de Defensa Civil en Carlos Casares con protocolo publico

-Obras hidráulicas con fundamento técnico

-Trabajo planificado, no improvisado

-Calendario de acción y plan de emergencia para eventos críticos

-Dialogo Real y transparente con todos los vecinos.