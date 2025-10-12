Motores Villa vuelve a su origen agrícola y presento sus tractores hasta 140 hp y Drones

Este mes de octubre para la empresa Villa no es un mes mas. Motores Villa celebra sus 87 años de vida industrial y comercial acercando soluciones a las distintas economías regionales del país.

La visión de sus creadores, Egidio y Ángel Villa en brindar soluciones a la matriz agropecuaria de aquellos años, hoy la empresa vuelve a cobrar ese valor ya que sus actuales directivos a partir de este año 2025 vuelven al origen, la agricultura y con ello presentan al mercado argentino Tractores con marca propia de hasta 140 Hp y Drones Agrícolas. Ya se habían presentado en Expoagro y Agroactiva 2025, y recientemente se presentaron en la 128º Expo Rural de 9 de Julio, donde ambos productos se llevaron todas las miradas de la expo y las consultas.

Leonardo Vera es el presidente de la compañía nuevejuliense y conto a El Regional Digital que en el marco de la exposición se desarrollo una charla acerca de la linea de tractores, contando con la presencia de concesionarios de la marca y productores locales y de la zona, además una exhibición del Dron Agrícola tanto para liquido, semillas y solidos como fertilizantes, comento.

En cuanto a los tractores parten desde 50, 70, 90 y 140 HP, en algunos casos según la potencia para algunas economías como la del arroz, detallo.

Acerca de la marca propia, Vera destaco lo desarrollamos con este proveedor en China, pero con especificaciones nuestras y trasladamos lo que es la historia de nuestra empresa de lo que es el mítico motor Villa, que es un tractor, un motor que dura toda la vida; y que es lo que estamos haciendo con todos los productos y particularmente con la nueva línea de tractores, un tractor que también sea un producto de calidad, que pueda competir con con todos los tractores del mercado a una calidad superior», destaco el empresario de 9 de Julio.