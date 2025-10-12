Motores Villa vuelve a su origen agrícola y presento sus tractores hasta 140 hp y Drones
Este mes de octubre para la empresa Villa no es un mes mas. Motores Villa celebra sus 87 años de vida industrial y comercial acercando soluciones a las distintas economías regionales del país.
La visión de sus creadores, Egidio y Ángel Villa en brindar soluciones a la matriz agropecuaria de aquellos años, hoy la empresa vuelve a cobrar ese valor ya que sus actuales directivos a partir de este año 2025 vuelven al origen, la agricultura y con ello presentan al mercado argentino Tractores con marca propia de hasta 140 Hp y Drones Agrícolas. Ya se habían presentado en Expoagro y Agroactiva 2025, y recientemente se presentaron en la 128º Expo Rural de 9 de Julio, donde ambos productos se llevaron todas las miradas de la expo y las consultas.
Leonardo Vera es el presidente de la compañía nuevejuliense y conto a El Regional Digital que en el marco de la exposición se desarrollo una charla acerca de la linea de tractores, contando con la presencia de concesionarios de la marca y productores locales y de la zona, además una exhibición del Dron Agrícola tanto para liquido, semillas y solidos como fertilizantes, comento.
