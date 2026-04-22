Milei apuró al Congreso con la eliminación de las PASO e incluyó ficha limpia para negociar los votos

El presidente Javier Milei anunció desde Israel que el Gobierno enviará este miércoles al Congreso, un proyecto de reforma electoral que incluye la eliminación de las PASO.

La norma de la que aún no se conocen detalles también incluye cambios en el financiamiento de los partidos políticos para los comicios y la implementación de Ficha Limpia para impedir candidaturas de personas con condenas por corrupción.

La reactivación del proyecto luego de aquella fallida sesión de Diputados en la que no prosperó la iniciativa del PRO, asoma como posible moneda de cambio para una difícil negociación en búsqueda de la mayoría parlamentaria.

Restará saber si el proyecto retoma la idea original o se centra en la propuesta “con reparos” que había anunciado el Presidente en 2025.

Milei apeló al discurso anticasta en medio de los cuestionamientos por Adorni

A través de un mensaje en redes sociales, el mandatario sostuvo que la iniciativa busca “terminar con la impunidad” y cuestionó el actual sistema electoral al afirmar que “basta de obligar a los argentinos a pagar internas de la casta”.

Además, planteó que el nuevo esquema de financiamiento apuntará a evitar que la política se sostenga con recursos públicos y remarcó que la reforma busca “terminar con los privilegios” en el ámbito político.

Las medidas buscan reconciliarse con parte de un electorado que confió en un discurso contra los privilegios de la política y la lucha contra la corrupción, ideales que entraron en dudas tras las múltiples denuncias en el ANDIS que involucraron a su hermana, Karina Milei y la imputación de su Jefe de Gabinete Manuel Adorni, acusado de presunto enriquecimiento ilícito por la polémica adquisición de propiedades bajo préstamos privados.