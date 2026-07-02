Milagro en la Ruta 5: Violento choque entre dos camiones a la altura del kilómetro 321

Un accidente de tránsito que pudo haber tenido consecuencias fatales se registró poco después de las 16 horas en la Ruta Nacional Nº 5, específicamente a la altura del kilómetro 321, en el tramo comprendido entre las localidades de Carlos Casares y Pehuajó. El siniestro involucró a dos camiones de gran porte de la marca Mercedes Benz que terminaron con importantes daños materiales sobre las banquinas, aunque afortunadamente no se registraron heridos de gravedad.

Según la información exclusiva que Casares On Line pudo recabar de primera mano en el lugar del hecho, las circunstancias del choque habrían estado marcadas por una brusca maniobra evasiva que terminó evitando un siniestro mayor. Uno de los transportes, cargado con rollos de pasto y proveniente de la zona de Florentino Ameghino, se dirigía con destino a un establecimiento rural ubicado a escasos kilómetros del lugar del impacto, circulando en sentido descendente hacia Pehuajó.

Una maniobra clave

En sentido opuesto, haciéndolo desde Pehuajó con dirección a Carlos Casares, transitaba el segundo vehículo pesado, el cual llevaba enganchado un acoplado vacío. Por motivos que se tratan de establecer, este último rodado sufrió una imprevista pérdida de control que lo llevó a cruzarse de carril, interponiéndose de manera directa en la trayectoria del camión que transportaba los rollos.

Al percatarse de la inminencia del impacto de frente, el conductor del camión que venía desde Ameghino reaccionó y realizó un violento “volantazo” hacia su derecha. La rápida acción logró sacar el habitáculo principal y la mayor parte del chasis de la línea de colisión frontal, aunque no pudo impedir que el lateral del transporte golpeara fuertemente contra uno de los neumáticos del acoplado del otro vehículo.

“Fue un siniestro con una dosis absoluta de milagro. Si la respuesta del camionero se demoraba un segundo más, estaríamos hablando de un impacto de frente”, confió a este medio un testigo

Consecuencias del impacto y atención médica

Como resultado del fuerte roce, el camión proveniente de Pehuajó terminó despistando por completo y deteniendo su marcha sobre la banquina. Su conductor sufrió diversos golpes leves. Al lugar arribó una ambulancia cuyo personal asistió y evaluó al chofer de manera inmediata sobre el terreno, determinándose que no requería traslado a un centro asistencial, por lo que permaneció en el lugar.

Por su parte, el camión que transportaba la carga agrícola quedó varado sobre la margen contraria con la pérdida total de uno de sus neumáticos. El impacto provocó además que una gran cantidad de rollos de pasto se desprendieran de las amarras de sujeción, quedando desparramados de manera peligrosa sobre la cinta asfáltica como en el predio adyacente a la calzada.

Operativo de emergencia y demoras en el tránsito

Debido a la magnitud del siniestro y a la gran cantidad de restos de la carga que obstruían los carriles, la policía dispuso el corte total de la Ruta Nacional 5 por el lapso aproximado de una hora. Esta situación generó de manera inmediata una enorme retención vehicular, formándose filas de autos y camiones de ambos lados que llegaron a superar los dos kilómetros de extensión.

En el sector afectado trabajó de forma intensa una dotación del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, cuyos efectivos abocaron sus tareas a la remoción manual de los rollos de pasto de la calzada para garantizar las condiciones de seguridad. Una vez culminada la labor de bomberos, el personal de la Policía habilitó de manera paulatina la circulación intermitente del tránsito, normalizándose el flujo vehicular.

Ambos transportes de carga permanecían en las banquinas de la ruta a la espera de ser retirados por sus respectivos propietarios de la zona de préstamo de la traza nacional.

Fuente e imagen: Casares on line