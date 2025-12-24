Miercoles 24: Rige un alerta amarillo para gran parte de la provincia de Buenos Aires

Entre la mañana y la noche de hoy miércoles 24, el avance de un frente frío débil y de lento desplazamiento favorecerá el desarrollo de lluvias y tormentas aisladas en gran parte de la provincia, advirtieron desde Defensa Civil 9 de Julio, en base a un informe del SMN.

Se estima que algunas tormentas puedan alcanzar intensidad localmente fuerte sobre el centro, norte y noroeste provincial (extremo norte de la zona DC 6 y zonas DC 3, 4, 5 y 11) entre la mañana y la tarde. Posteriormente, durante la tarde, los fenómenos podrían extenderse al resto del área en alerta (zonas DC 1, 2, 7, 8, 9, 10 y 12, incluyendo el AMBA).

Estos eventos podrán estar acompañados por intensa actividad eléctrica, caída ocasional de granizo y abundante precipitación en cortos períodos de tiempo. Se prevén acumulados de precipitación entre 25 y 50 mm, de manera localizada, aunque puntualmente podrían registrarse valores superiores.

Asimismo, durante el desarrollo de las tormentas, las ráfagas de viento podrían alcanzar de forma aislada los 80 km/h.

Panorama meteorológico – PBA

Al momento con algunas lluvias y tormentas aisladas débiles sobre el oeste de la PBA. Las mismas se desplazarán durante el transcurso de la jornada hacia el este incrementando por momentos su intensidad.

Rige un alerta amarillo por tormentas con acumulados entre 30 a 60 mm sobre el centro y norte de la PBA entre la mañana y la tarde. Jueves sin fenómenos relevantes, con baja probabilidad de chaparrones costeros durante la tarde sobre la costa atlántica. El viernes se estima el avance de un frente frío que generará lluvias y tormentas, acompañado de un descenso en la temperatura.