Mesa adentro o en el Patio: Que clima tendremos en estas fiestas

Al inicio de la perspectiva, retornarán los vientos del Trópico, incrementando marcadamente las temperaturas sobre lo normal en la mayor parte del área agrícola, con focos de calor intenso sobre su extremo norte, y sólo la franja costera atlántica observará registros cercanos a la media, haciendo que el Día de Navidad transcurra con tiempo cálido y posibles lluvias ligeras.

Paralelamente, tendrá lugar el paso de un frente de tormenta, produciendo precipitaciones de muy variada intensidad, con valores escasos en la mayor parte del área agrícola, salvo una franja con tormentas, que correrá sobre el norte de la Argentina y el extremo sur del Brasil.

Junto con el frente arribará una entrada tardía de vientos del sur, causando temperaturas mínimas bajo lo normal en gran parte del área agrícola, a excepción de su porción centro-norte, haciendo que el Día de Final de Año transcurra con temperaturas moderadas, y lluvias dispersas.

• El este del NOA, el extremo sudeste del Paraguay, el sur de la Región del Chaco, el centro de Cuyo, el norte y el este de Córdoba, Misiones, el norte y el oeste de Corrientes, gran parte de Entre Ríos y Santa Fe y el sudoeste del Uruguay observarán temperaturas máximas superiores a 35°C, con amplios focos con registros superiores a 40°C hacia el norte.

• El centro del NOA, gran parte de Cuyo, el sur del Chaco, la mayor parte de la Mesopotamia, gran parte de la Región Pampeana y la mayor parte del Uruguay observarán temperaturas máximas entre 30 y 35°C.

• El centro-oeste del NOA, el oeste de Cuyo, gran parte de Buenos Aires y el norte y sudeste del Uruguay observarán temperaturas máximas entre 25 y 30°C.

• Las zonas serranas del NOA y de Cuyo observarán temperaturas máximas inferiores a 25°C, con amplios focos con valores inferiores hacia el oeste.