Mes aniversario de Nueve de Julio: Se hace una convocatoria abierta al programa «Postales de nuestra ciudad»

En el marco del mes aniversario de Nueve de Julio, la dirección General de Cultura invita a participar de la exposición fotográfica “Postales de nuestra ciudad”, una propuesta que busca reunir miradas diversas sobre nuestra identidad y nuestro entorno.

La convocatoria está abierta a todas las personas interesadas en presentar una fotografía que represente una postal de la ciudad.

Las primeras 30 imágenes recibidas formarán parte de la muestra que se exhibirá en el Centro de Exposiciones de la Terminal, durante el mes de octubre.

La recepción de fotografías se realizará en la oficinas de la dirección de Cultura (Robbio 322), de lunes a viernes, de 9 a 13 hs., durante todo el mes de septiembre.

Requisitos:

Impresión en papel fotográfico tamaño A4 (color o blanco y negro).

Formato vertical u horizontal.

Título de la obra (opcional).

Breve descripción (opcional).

La iniciativa busca poner en valor las miradas de la comunidad sobre nuestra ciudad y compartirlas en una exposición abierta al público.

Más información en Instagram: @cultura_9dejulio