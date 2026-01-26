Mercedes: Otra tragedia vial en ruta nacional 5 deja cuatro personas fallecidas, dos de ellas, niñas

Este domingo en horas de la tarde se produjo un siniestro vial en la intersección de Acceso Manuel Sanmartín y ruta 5 que tuvo como saldo fatal el deceso de 4 personas.

Por causas que se tratan de establecer y en momento que un vehículo Ford Escort blanco (dominio UHA 662) salía de la ciudad de Mercedes y estaba cruzando la ruta 5 es impactado en su lateral por un camión dominio AH325TS que circulaba en sentido Suipacha-Luján y conducido por Juan Manuel Valdez, de 30 años.

El Ford Escort era conducido por Maximiliano Velázquez, de 39 años, quien era acompañado por Jaqueline Tonina, también de 39 años, y en la parte trasera del vehículo venían las hijas de ambos, de 7 y 3 años y Abril Suárez, de 20 años, hija de Jaqueline.

Como consecuencia de la violencia del impacto la totalidad de los acompañantes de este último rodado fallecieron casi en el acto, resultando ileso su conductor; al igual que el conductor del camión. Vale señalar que la totalidad de los difuntos estaban domiciliados en la localidad de José C. Paz.

Como consecuencia de ello interviene la UFI 3, a cargo del doctor Juan Repetto, por cuádruple homicidio culposo y lesiones.

Fuente e imagen: El Nuevo Cronista