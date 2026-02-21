Mediante un proyecto, la Diputada Vaccarezza expuso la caótica situación de transitabilidad en ruta provincial 50

La diputada Silvina Vaccarezza, del bloque UCR + Cambio Federal, elevó un pedido formal para que el Ejecutivo provincial informe sobre la paralización de obras en la Ruta Provincial 50, especialmente en el tramo que conecta la zona de Carlos Casares con distritos cercanos, como Lincoln y Leandro N. Alem.

Según planteó la legisladora, los trabajos iniciados oportunamente quedaron inconclusos y el paso del tiempo agravó el estado del pavimento. En los fundamentos del proyecto se advierte sobre baches profundos, deformaciones y sectores con señalización deficiente, lo que incrementa la peligrosidad del tránsito.

Vaccarezza remarcó la necesidad de conocer los plazos previstos para la reactivación de la obra y el detalle de las partidas presupuestarias asignadas. La traza es utilizada diariamente por productores rurales, transporte pesado y vecinos de la región, lo que vuelve urgente una respuesta oficial.

El reclamo apunta a que se retomen los trabajos comprometidos y se garantice la transitabilidad en condiciones seguras, en un corredor que resulta clave para la actividad económica del oeste bonaerense.

Frente a este escenario, Vaccarezza incorporó un factor estacional en su argumentación y señaló que en época de carnavales, el tránsito aumenta por los festejos de Lincoln, lo que incrementa el riesgo de incidentes viales en un tramo que ya presenta falencias estructurales. A lo que hay que sumar en dias de cosecha, el transito pesado aumenta considerablemente, y contar con una rota deficiente, pone en riesgo a estos trabajadores del transporte.

A partir de los fundamentos expuestos, la referente opositora pidió a sus pares que acompañen con su voto la iniciativa y respalden el planteo institucional de la Cámara de Diputados. En paralelo, la diputada de la Cuarta sección presentó una solicitud de informes para exigir precisiones al Ejecutivo bonaerense sobre el estado de ejecución de la obra.

El pedido requiere que el Gobierno provincial precise si en el último año llevó adelante trabajos de mantenimiento sobre la Ruta 50, tales como reconformación de banquinas, mejoras en alcantarillas, instalación de barandas, tareas de demarcación y señalización. A su vez, Vaccarezza consultó si existen obras programadas para 2026 en ese sector y pidió que, en caso de que la obra continúe frenada, la administración de Kicillof explique los motivos.

La parlamentaria también requirió precisiones sobre la eventual construcción de refugios peatonales y dársenas vehiculares de aceleración y desaceleración en el tramo señalado. En ese marco, la solicitó “todo otro dato de interés a estos efectos”, con el objetivo de contar con un panorama integral sobre la situación de la Ruta 50.