Más de 400 productores participaron de la Jornada a Campo del IPCVA en Entre Ríos

Bajo el slogan “Nuevas tecnologías para la ganadería mesopotámica”, el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) realizó una nueva Jornada a Campo en el Establecimiento La Lucrecia en San Salvador, Provincia de Entre Ríos.

El evento, contó con la participación especial del INTA, incluyó disertaciones técnicas y una visita al establecimiento con tres “paradas” o salidas a campo que se centraron en: “Drones en la ganadería, un aliado estratégico para la producción”, “Selección de reproductores considerando sus aspectos fenotípicos” y “Trébol Alejandría, Valor nutricional-Versatilidad para alimentación animal”.

Alfredo, Victor y Manuel Odiard, propietarios del establecimiento.

Parada técnica N°3

Algunas de las disertaciones fueron: “Oportunidades y retos para posicionar a la carne argentina como libre de deforestación en el mercado de la Unión Europea”, a cargo del Dr. Gerardo Leotta del Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas y el Ing. Agr. M. Sc. Adrián Bifaretti del IPCVA; “Trazabilidad individual electrónica bovina y tipificación de carne. Proyecto TRAZA”, presentada por el Med. Vet. Silvio D. Marchetti de la Dirección Nacional de Producción Ganadera; “Manejo de lactancia en vientres y suplementación de la hembra de reposición”, a cargo del Ing. Agr. Sebastián Vittone del INTA Concepción del Uruguay; y “El manejo como base de sustentabilidad y rentabilidad”, dictada por el Ing. Agr. Pablo Etcheverry.

Ing. Agr. Pablo Etcheverry de PensarAgro

La apertura del encuentro ante los asistentes estuvo a cargo de los propietarios del establecimiento, Alfredo, Victor y Manuel Odiard, el Director regional del INTA Jorge Gvozdenovich, la Presidente de Federación Agraria Argentina, Andrea Sarnari y los consejeros del IPCVA, Ulises Forte (FAA), Matías Martiarena (FAA) y Martín Rapetti (CRA).

Algunas de las disertaciones fueron: “Oportunidades y retos para posicionar a la carne argentina como libre de deforestación en el mercado de la Unión Europea”, a cargo del Dr. Gerardo Leotta del Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas y el Ing. Agr. M. Sc. Adrián Bifaretti del IPCVA; “Trazabilidad individual electrónica bovina y tipificación de carne. Proyecto TRAZA”, presentada por el Med. Vet. Silvio D. Marchetti de la Dirección Nacional de Producción Ganadera; “Manejo de lactancia en vientres y suplementación de la hembra de reposición”, a cargo del Ing. Agr. Sebastián Vittone del INTA Concepción del Uruguay; y “El manejo como base de sustentabilidad y rentabilidad”, dictada por el Ing. Agr. Pablo Etcheverry.

La apertura del encuentro ante los asistentes estuvo a cargo de los propietarios del establecimiento, Alfredo, Victor y Manuel Odiard, el Director regional del INTA Jorge Gvozdenovich, la Presidente de Federación Agraria Argentina, Andrea Sarnari y los consejeros del IPCVA, Ulises Forte (FAA), Matías Martiarena (FAA) y Martín Rapetti (CRA).