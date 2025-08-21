Más de 30 montas y tropillas de todo el país en la jineteada de la 96° Expo Bolívar

El próximo domingo 14 de septiembre a partir de las 14 horas, el campo de jineteada de la Sociedad Rural de Bolívar será escenario de una jornada que promete reunir a lo mejor de la tradición criolla: la gran jineteada de la 96° Expo Bolívar.

El espectáculo contará con más de 30 montas, protagonizadas por jinetes destacados de distintos puntos del país, en una competencia que repartirá $5.000.000 en premios, consolidándose como una de las más convocantes de la región.



La animación estará a cargo de Pampa Cruz, y actuarán como apadrinadores Guillermo Ferro y Nano Solá, dos referentes del ambiente tradicionalista.

La jornada contará con la participación de tropillas de gran trayectoria dentro del circuito tradicionalista, entre ellas ya han confirmado su asistencia las de: Pablo García (9 de Julio), Martín Litré (Arroyo Corto), Gustavo Boldorini (Lincoln), Luis Solá (Lincoln), Jorge Gelabert (Bolívar), Nano Solá (Las Toscas), Miguel Ledesma (Olavarría), Guillermo Ferro (12 de Octubre), Joaquín Zabala (Juan B. Alberdi), Horacio García (Casbas) y Diego Rionda (Sancti Spíritu – Santa Fe).

Un rol clave en la organización lo cumple el Centro Tradicionalista Salinas Grandes, cuya labor ha sido fundamental para el desarrollo y puesta en valor de esta actividad dentro del marco de la exposición. Su compromiso con las tradiciones ha sido reconocido año tras año por la comunidad ruralista.

Desde la Sociedad Rural de Bolívar destacaron que la jineteada es uno de los momentos más esperados de la exposición, no solo por su calidad competitiva, sino también por su capacidad de convocar a las familias y mantener viva la identidad del campo argentino.

La actividad se desarrollará en el marco de la Expo Bolívar 2025, que este año celebra su 96° edición con una programación que incluye actividades ganaderas, comerciales y culturales.