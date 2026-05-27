Más allá de la fina: El Gobierno puso fechas para la baja de retenciones

El Ministerio de Economía dio precisiones sobre el esquema anunciado por Javier Milei y buscó despejar dudas en el mercado de granos. Luis Caputo, acompañado por el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Sergio Iraeta y el secretario de Comercio, Pablo Lavigne, confirmó que el alivio para la campaña fina será inmediato, mientras que el resto de los cultivos ingresará en una reducción gradual durante 2027 y 2028.

La decisión llega en plena siembra de trigo y en un contexto marcado por el encarecimiento de insumos clave, principalmente fertilizantes y combustibles. Según explicó Caputo, la baja para el cereal responde a la necesidad de mejorar la competitividad de uno de los principales cultivos.

Un alivio inmediato para la campaña fina

El recorte más cercano será para trigo y cebada, que pasarán de tributar 7,5% a 5,5%. Caputo explicó que el objetivo fue dar una señal antes de que los productores terminen de definir sus planteos. En este sentido, señaló: «La decisión de bajar trigo ahora es porque se está sembrando justamente trigo, entonces queríamos dar el incentivo».

El funcionario también vinculó la medida con el impacto de los costos internacionales sobre la producción. En esa línea, Iraeta indicó que el aumento de los fertilizantes «llevó a que el costo de los insumos para fertilizar explotaran en términos de precios» y estimó que la baja de dos puntos puede representar, según precio y volumen cosechado, entre USD 16 y 22 por hectárea sembrada.

El cronograma para la gruesa

Para soja, maíz, sorgo y girasol, el esquema comenzará en 2027. En el caso de la oleaginosa, la alícuota bajará 0,25 puntos por mes durante todo ese año, por lo que pasará de 24% a 21%. En 2028, el recorte será de 0,5 puntos mensuales hasta llegar al 15%.

En maíz y sorgo, que actualmente tributan 8,5%, la reducción será trimestral. En febrero de 2027 bajarán a 8,25%, en mayo a 8%, en agosto a 7,75% y en noviembre a 7,5%. Para 2028, el sendero continuará con una baja a 7% en febrero, 6,5% en mayo, 6% en agosto y 5,5% en noviembre.

Por su parte, el girasol, tendrá un esquema semestral. Desde una alícuota actual de 4,5%, pasará a 4,25% en marzo de 2027 y a 4% en septiembre. En 2028, bajará a 3,5% en marzo y a 3% en septiembre.

Certidumbre fiscal y presión a provincias

Caputo remarcó que el objetivo de anticipar el cronograma fue evitar especulaciones en la comercialización y en la liquidación. También aclaró que durante 2026 no había margen presupuestario para avanzar sobre los demás cultivos, ya que «el déficit fiscal es prioridad» y «la restricción presupuestaria es inamovible».

Iraeta reforzó esa idea al sostener que, con fechas definidas, el productor y los operadores ya conocen «cuál va a ser el valor de la retención» y pueden ordenar sus negocios, declaraciones juradas y decisiones comerciales sin esperar anuncios futuros. Según el secretario, el cronograma busca evitar que la incertidumbre «complique la liquidación» y genere «un problema general en el mercado de granos».

El Gobierno también detalló el impacto fiscal de la medida. Para 2026, el costo por la baja aplicada a trigo y cebada rondaría los 32 millones de dólares, mientras que para 2027 y 2028 crecerá a medida que el cronograma alcance al resto de los cultivos.

No obstante, el ministro defendió el sendero elegido y reiteró que la meta final es eliminar los derechos de exportación. Además, invitó a provincias y municipios a acompañar el esfuerzo con una reducción de impuestos locales, al remarcar que las retenciones no son coparticipables, mientras que una mayor rentabilidad de las empresas puede traducirse en más recaudación por Ganancias, un tributo que sí se distribuye entre las jurisdicciones.

En términos políticos y productivos, el anuncio buscó enviar una señal de previsibilidad al agro sin romper el equilibrio fiscal que el Gobierno sostiene como prioridad. La baja inmediata para trigo y cebada apunta a incidir sobre una campaña que ya está en marcha, mientras que el cronograma para la gruesa intenta ordenar expectativas y evitar que la incertidumbre condicione decisiones comerciales, tecnológicas y de inversión.