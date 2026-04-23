Mariano Navone pasó el debut y va por el gran zarpazo en el Madrid Open

Mariano Navone pasó el debut en el Madrid Open que le permite avanzar en el Masters 1000 de la capital española donde tendrá un rival de peso en segunda ronda.

El nuevejuliense (45° del mundo) superó con autoridad al portugués Nuno Borges (49°) por 6-3 y 6-4. Fue un partido donde el argentino se mostró muy firme desde el fondo de la cancha y logró quebrar el servicio de su rival en momentos clave del encuentro.

Luego de un arranque arrasador (5-1) en el segundo Masters 1000 sobre arcilla, el nacido en 9 de Julio tuvo apenas algunas dudas para cerrar el primer set, pero estuvo a la altura y se llevó el pleito.

El 2026 está siendo un año bisagra para Mariano Navone y una notable recuperación en el ranking tras un inicio de temporada irregular. Sin ir más lejos, en este mismo abril ganó el ATP 250 de Bucarest, su primer titulo en el circuito, al vencer al español Daniel Mérida en la final.

«La Nave» ahora suma tres triunfos en Madrid, ya que pasó el debut también en 2024 y en 2025.

Uno de los tres argentinos en el Top 50, que supo ser Top 30, ahora se topará por primera vez con Alexander Zverev, N°3 del mundo y segundo favorito ante la baja de Carlos Alcaraz.

Fuente y video: ESPN