Mariano Navone ganó el challenger de Lima, subió 13 puestos en el ranking y logro asi su segundo titulo de este año 2025

Era el primer preclasificado, por lo que se preveía que llegara a las instancias definitorias del challenger de Lima , pero los partidos deben jugarse. Así lo entendió Mariano Navone (86°) , quien disputó un torneo prácticamente perfecto, y en la final venció al italiano Marco Cecchinato (262°) por 6-4, 5-7 y 6-4 y se consagró campeon en tierra INCA.

La definición empezó bien para la Nave, que cedió su servicio una vez, quebró en dos ocasiones y se puso arriba rápidamente. El conflicto llegó en el segundo set, porque se le presentó un panorama al que no venía acostumbrado: perdió su primer parcial del certamen, pues venía de cuatro triunfos en sets corridos consecutivos. Lejos de claudicar, volvió a la carga, logró ¡tres breakes al hilo! y gritó campeón.

Con este titulo logrado, esta es la octava final de su carrera, cortando una sequía de cuatro meses (no festejaba desde el challenger de Braunschweig, que era su único título del 2025). Las otras conquistas fueron en Poznan, Santa Fe, Santa Cruz (Bolivia), Buenos Aires, una más en Santa Fe y Cagliari. Jugo torneos ATP, con dos finales disputadas pero ninguna conquista.

foto portada DSports

Video: APT Challenger Tour