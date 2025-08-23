Maquinas viales: Fuerte pedido de productores rurales de 9 de Julio al Presidente Milei
Todos concuerdan que los caminos rurales y miles de hectáreas de campos en el partido de 9 de Julio son un mar, producto esto de las lluvias que se han registrado en los últimos meses y el masaso fue la del ultimo martes 19, que en el distrito se registraron lluvias de hasta 140 mms según la zona. Esto acarreo que lo dificultoso que estaba para que drene el agua por lo bajo que son los caminos, canales tapados y alcantarillados sin el correspondiente funcionamiento, es el combo para que se produzca ese «mar» ese mar.
Esta semana, cuatro entidades, INTA, Circulo de Ingenieros Agrónomos, Sociedad Rural de 9 de Julio y de la Regional Aapresid 9 de Julio-Casares, advirtieron a la comunidad y a la clase política tanto municipal, provincial y nacional de la situación que se da, y que no se podrá cumplir con los planes de siembra estipulados, producto del anegamiento en campos y caminos rurales.
Sobre el final de la semana, Sociedad Rural de 9 de Julio, emitió una Carta Abierta», dirigida al señor presidente de la nacion, Javier Mileni, en donde hacen un especial pedido tan solo maquinas viales para enfrentar la situación.
CARTA ABIERTA AL PRESIDENTE MILEI
Excmo. presidente de La República Argentina.
Dr. Javier Milei.
Sr. presidente, sabemos la situación del país, sabemos que los problemas abundan por estos días, pero también sabemos que nuestra situación es crítica, que el esfuerzo que venimos haciendo desde febrero no alcanza, que con las últimas lluvias perdimos parte de todo lo hecho, que el esfuerzo con las manos y la voluntad en este momento no sirve, que acá necesitamos que nos ayuden de manera urgente, que hay que trabajar a contra reloj para lograr salvar lo que queda, ya mucho se ha perdido.
No pedimos créditos blandos, no pedimos fondos para compensar, solo pedimos maquinas con personal y en condiciones de trabajar, para acelerar el trabajo que se viene haciendo, solo pedimos que se pongan de acuerdo con la provincia en la emergencia, sin miramientos políticos, nos estamos ahogando, los necesitamos más que nunca, no pueden darnos la espalda, somos parte del interior profundo de la provincia de Buenos Aires, parte del motor del país, necesitamos AYUDA YA.
Hay cientos de máquinas de vialidad que hoy no trabajan y que con solo 10 retroexcavadoras y motoniveladoras serian una ayuda vital para nuestro partido.
Sr. presidente, por favor escuche estas voces, los necesitamos.
Comisión Directiva
Sociedad Rural de 9 de Julio /Adherida a Carbap y CRA
