Maquinas viales: Fuerte pedido de productores rurales de 9 de Julio al Presidente Milei

Todos concuerdan que los caminos rurales y miles de hectáreas de campos en el partido de 9 de Julio son un mar, producto esto de las lluvias que se han registrado en los últimos meses y el masaso fue la del ultimo martes 19, que en el distrito se registraron lluvias de hasta 140 mms según la zona. Esto acarreo que lo dificultoso que estaba para que drene el agua por lo bajo que son los caminos, canales tapados y alcantarillados sin el correspondiente funcionamiento, es el combo para que se produzca ese «mar» ese mar.

Esta semana, cuatro entidades, INTA, Circulo de Ingenieros Agrónomos, Sociedad Rural de 9 de Julio y de la Regional Aapresid 9 de Julio-Casares, advirtieron a la comunidad y a la clase política tanto municipal, provincial y nacional de la situación que se da, y que no se podrá cumplir con los planes de siembra estipulados, producto del anegamiento en campos y caminos rurales.

Sobre el final de la semana, Sociedad Rural de 9 de Julio, emitió una Carta Abierta», dirigida al señor presidente de la nacion, Javier Mileni, en donde hacen un especial pedido tan solo maquinas viales para enfrentar la situación.

CARTA ABIERTA AL PRESIDENTE MILEI