Maquinaria agrícola: Tubo una suba en ventas durante septiembre

La División de Maquinaria Agrícola de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) informó que durante septiembre de 2025 se patentaron 621 unidades entre cosechadoras, tractores y pulverizadoras. La cifra representó una suba del 12,9% respecto de agosto (cuando se habían registrado 550 unidades), aunque significó una caída interanual del 6,2% frente a las 662 patentadas en septiembre de 2024.

En el acumulado de los primeros nueve meses del año, el sector alcanzó 5.135 unidades patentadas, lo que marca un crecimiento del 9,3% en relación con el mismo período de 2024.

Tractores: motor del repunte mensual

El segmento de tractores lideró la recuperación. En septiembre se registraron 518 unidades, lo que implica un alza del 15,6% frente a agosto (448 unidades), aunque una baja del 6,2% respecto al mismo mes del año pasado (552 unidades).

En cuanto a participación de mercado, John Deere se afianzó como líder con el 38,5%, seguido por New Holland (17,7%), Case IH (13,5%) y Pauny (10,8%). Las marcas importadas, reunidas en el rubro «Otros», duplicaron su participación interanual, reflejando un fuerte avance en el acumulado del año.

Cosechadoras: tercer mes consecutivo de caída

El segmento de cosechadoras mostró señales de desaceleración. En septiembre se patentaron 43 unidades, una baja del 8,5% respecto de agosto (47 unidades) y del 17,3% frente al mismo mes de 2024 (52 unidades).

En el acumulado anual, el segmento suma 569 unidades, un crecimiento del 24,8% interanual sostenido por el buen desempeño del primer semestre. John Deere lidera con el 41,3% del mercado, seguido por Case IH (25,5%) y New Holland (21,4%).

Pulverizadoras: crecimiento moderado

El mercado de pulverizadoras registró en septiembre 60 unidades patentadas, un incremento del 9,1% frente a agosto (55 unidades) y del 3,4% interanual (58 unidades). En lo que va del año, suma 509 unidades, con un alza del 2,8% frente a 2024.

Las marcas más relevantes fueron Metalfor (23,2%), PLA (19,8%), Caiman (16,1%) y John Deere (7%). Se destacó el fuerte crecimiento de firmas como Stara (+800% interanual) y John Deere (+4500%), aunque desde bases reducidas.

Balance y perspectivas

El informe de ACARA concluyó que el mercado muestra un rebote parcial en septiembre, liderado por tractores y pulverizadoras, aunque sin revertir la caída interanual total. La baja en cosechadoras confirma una tendencia de menor demanda tras la cosecha gruesa.

En el plano competitivo, John Deere se mantiene como líder en los tres segmentos, aunque con mayor presión en tractores. New Holland gana participación de manera sostenida, mientras Case IH cede terreno en tractores y pulverizadoras.

El desempeño del último trimestre será clave para definir si el sector consolida la recuperación o si prevalece la cautela en las inversiones.