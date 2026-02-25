MAIZAR presenta la 20ª edición de su Congreso 2026

La Asociación Maizar, la entidad de toda la cadena del maiz y el sorgo dio a conocer que el próximo 27 de mayo de 2026, el Complejo Goldencenter de la Ciudad de Buenos Aires será sede de la 20ª edición del Congreso MAIZAR. Bajo el lema «Del potencial a los resultados», el encuentro se consolida como el principal espacio de alineamiento y proyección estratégica de la cadena del maíz y del sorgo en la Argentina.

«El sector ya demostró escala y capacidad. El paso siguiente es convertir ese potencial en resultados sostenidos para el país y para quienes invierten y trabajan todos los días en la cadena», señaló Ramiro Costa, presidente del Congreso MAIZAR 2026.

Costa es Gerente de Estudios Económicos de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires y referente en el análisis de mercados. Impulsa la modernización de procesos y el fortalecimiento de la transparencia de datos, con el desarrollo de herramientas de inteligencia artificial, Big Data e imágenes satelitales aplicadas a la cadena de valor. Ese enfoque técnico resulta central para un Congreso que proyecta una hoja de ruta compartida.

La edición 2026 ordena prioridades en un escenario de alta volatilidad económica y geopolítica. La cadena ya evidenció su capacidad de adaptación; el foco ahora se orienta a traducir esa fortaleza en más inversión, más transformación en origen y más empleo de calidad en todo el país, junto con oportunidades directas de negocios y mayor eficiencia para las empresas de cada eslabón.

El Congreso se afirma como el ámbito donde referentes de la producción, la industria, la logística, el comercio, el financiamiento, la ciencia y el sector público coordinan criterios y convierten diagnósticos técnicos en decisiones. Tendrá una agenda de trabajo orientada a generar condiciones para destrabar inversión y transformación, identificar cuellos de botella estructurales, impulsar nuevos liderazgos y jerarquizar prioridades de política pública.

En las próximas semanas se irán dando a conocer los ejes temáticos y los disertantes que participarán de esta vigésima edición.