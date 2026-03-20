Maíz temprano: donde venía mal, cayó aún más el rinde, pero también subió en las zonas con más agua

Con la mitad del área de maíz temprano cosechada, aumentó la brecha de los rindes. Se agudiza el recorte productivo en el este, pero mejoran las marcas en el oeste. Al final, el balance es positivo para la región, ya que se estiman 700.000 t más de maíz que hace 15 días, dio a conocer la Bolsa de Comercio de Rosario, en un reciente informe dado a conocer.

Semana con dos pulsos de lluvias El primer sistema afectará la región entre el viernes 20 y las primeras horas de la tarde del sábado 21. El segundo, entre la madrugada del lunes 23 y el mediodía del martes 24. “Lluvias entre 50 y 140 milímetros cubrieron la mitad sur de la provincia de Buenos Aires transformando la escasez en abundancia”, dice el consultor Elorriaga.

Con un balance positivo para la región, pese a que las cosechadoras reflejan mayores pérdidas en las áreas más castigadas por la falta de agua

Sube el rinde de maíz temprano en la región núcleo, el promedio de la región pasa de 100 a 105 qq/ha. Sin embargo, esa diferencia, que parece tan poca, le suma a la región núcleo 700.000 t de maíz. De esta manera, la región producirá 15,5 Mt.

Para el este, sin embargo, el presente ciclo deja peores números que lo esperado. Especialmente, en el noreste de Buenos Aires, la baja alcanza los 12 qq/ha, para quedar con un rinde estimado en 89 qq/ha. La baja se estira hacia el gran área de influencia de Rosario y Casilda, que resta 2 qq/ha y queda con el menor rinde de la región: 80 qq/ha.

Por otro lado, están las zonas que compensan el golpe y suman volumen, como el centro-sur y extremo sur de Santa Fe, el sudeste de Córdoba y el noroeste de Buenos Aires. Allí los resultados superan las expectativas iniciales. Con respecto a las observaciones del 5 de marzo, los rindes subieron 6 qq/ha en el noroeste bonaerense, zona de Villegas a Lincoln, y 10 qq/ha en el extremo sur santafesino (departamento Gral. López).

¿Cuál son las localidades con rindes “superadores”?

En Carlos Pellegrini esperaban un promedio de 120 qq/ha y ahora con un 40% de avance suben a 130 qq/ha. En la zona de Corral de Bustos, los rindes de esta semana trepan al rango de 120 – 130 qq/ha cuando se preveían rindes más ajustados. En Marcos Juárez, el promedio sube a 125 qq/ha y las mejores marcas llegan a 180 qq/ha. En el noroeste de Buenos Aires, con la cosecha incipiente, los primeros resultados también son superadores. En la zona de Junín, los rindes de lotes destacados se ubican entre 120 y 125 qq/ha, mientras que en General Villegas y Piedritas oscilan entre 100 y 110 qq/ha. En Bigand, los resultados oscilan entre 60 y 135 qq/ha con promedios de 90 a 95 qq/ha. Muy cerca de allí, 20 a 30 Km hacia el SO, Bombal cosecha rindes que se sostienen en valores más estables entre 115 y 120 qq/ha.

¿Dónde se dieron los mayores hundimientos de la campaña maicera?

Son zonas que aparte de menores rindes también muestran una amplia dispersión de rindes. Esto se da por una marcada variabilidad en la distribución de las lluvias, calidad de suelos y fechas de siembra. Por ejemplo, en Villa Amelia los promedios se ubican entre 80 y 90 qq/ha, mientras que en sectores cercanos al río Paraná, los resultados descienden a un rango de 60 a 90 qq/ha. Los maíces implantados hacia fines de septiembre y comienzos de octubre fueron los más afectados durante el llenado de grano por la falta de agua, lo que impactó negativamente en el peso final. En ambientes con mejor capacidad de retención hídrica, como en Mugueta, los rindes se aproximan a los 100 qq/ha. En Río Tala se reportan rindes muy bajos, cercanos a los 40 qq/ha, mientras que en Rojas alcanzan los 90 qq/ha. En San Pedro, los valores se ubican por debajo de lo esperado, entre 65 y 70 qq/ha.

Trigo, guerra y costos: ¿se va a sembrar igual este año?

El ciclo triguero 2026/27 inicia marcado por un contexto internacional turbulento por la guerra, volatilidad en los mercados y fertilizantes alzando vuelo. En apenas un mes, la urea subió un 25%, mientras que los fosfatados, MAP y SPS, aumentaron entre 3% y 5% según relevamientos a informantes calificados. Con estos valores, y considerando un rinde objetivo de 40 qq/ha y un precio a cosecha de 216 u$s/tn, los números van contra las posibilidades normales del cultivo (obtener rindes de 35 a 40 qq/ha). El rinde de indiferencia trepa a 35 qq/ha en campo propio y a 44 qq/ha en campo alquilado (con 18 qq de alquiler, 150 km de flete e impuestos incluidos).

En la preliminar, técnicos de la región advierten de “números complicados para apostar al trigo”

Desde Villa Mugueta, Fuentes y Villa Amelia aseguran que “los números para el trigo aparecen muy ajustados por el alto costo de implantación y el peso de los arrendamientos. En esta zona, el trigo se hace en alquiler en el 80 a 90% de la superficie”. Sin embargo, agregan que “si el otoño resulta lluvioso, no se descarta que muchos productores igualmente apuesten al cereal, alentados por los buenos resultados de la campaña pasada”. En Bigand hay cautela: “el contexto genera incertidumbre, especialmente en campos alquilados. Pero hay consultas por variedades y disponibilidad de semilla. La superficie podría mantenerse similar a la campaña anterior”. Más al oeste, en Corral de Bustos, señalan: “el alto costo de la urea aparece como un factor clave que condiciona decisiones”. “Si esto sigue así, esperamos un posible recorte en el área sembrada o un ajuste en los niveles de fertilización”. Sin embargo, desde Marcos Juárez recalcan que “el productor está a full con la trilla, y aun no está pensando en la fina. Veremos más adelante cómo se acomodan precios y costos”.

Boom ganadero: ¿le puede sacar hectáreas a la agricultura en la región núcleo?

En las encuestas de esta semana se nota que hay entusiasmo por la ganadería, pero hay datos que permiten entender mejor este boom y su impacto sobre la región. Lo primero es que el impulso es para “los que son del palo”, como señalan los técnicos. “Crecen los que ya están en el negocio, sobre todo productores mixtos”. Lo segundo es que, como viene escuchándose desde hace años, y en esto no hay cambios, la principal limitante al negocio ganadero es la falta de infraestructura. “Para un planteo agrícola puro, dar el salto implica inversiones fuertes en alambrados, corrales o instalaciones que hoy no cierran en un contexto de alta incertidumbre”. Y hay un tercer factor: “el problema de fondo es el de siempre, la falta de previsibilidad. Sin reglas claras y estables, no hay inversión de largo plazo que permita un cambio estructural. De esta manera, la ganadería crece, pero hacia adentro”, explican esta semana los técnicos. Por todo esto, más allá de que puede provocar aumentos puntuales en alquileres, no se espera que el boom ganadero le quite hectáreas a la agricultura en la región. Sí hay una ganadería que claramente se intensifica; “vemos mayor inversión, más tecnología, pasturas fertilizadas, más kilos por hectárea y un uso más eficiente del forraje”, resumen en Marcos Juárez. En la misma línea, desde el norte bonaerense dicen que “hay una tendencia a incrementar los rodeos, apoyada en la retención de vientres y en una mayor demanda de recursos forrajeros para subir la carga”.

Las lluvias de esta semana: lo más destacado sucedió en el SE bonaerense

El registro máximo medido en los últimos 7 días en la región núcleo fue los 66 mm de Bengolea. El oeste sigue acaparando los mayores acumulados con lluvias por encima de los 20 mm.

Sin embargo, en esta semana, lo importante ha sido el regreso del agua de manera generalizada y abundante al territorio bonaerense. “El acopio de abundante humedad aportada desde el Atlántico, la que ingresó desde la franja costera por la intensa circulación sudeste, permitió que junto con el avance del sistema frontal haya precipitaciones muy importantes. Los acumulados fueron de 50 a 140 milímetros. La mitad sur de la provincia pasó de la escasez a la abundancia, ya que superaron los 70 a 100 mm que tiene marzo como media estadística”, explica el consultor Elorriaga. Pero ojo, porque siguen los pronósticos y “hay posibilidades de pasar de la sequía a los anegamientos, un escenario que nadie quiere imaginar”, dice el consultor. “Los modelos de pronóstico prevén el avance de sistemas frontales consecutivos que provocarán el desarrollo de lluvias y tormentas, algunas localmente intensas, en los próximos siete días. Los eventos presentan una buena probabilidad de extenderse hacia la franja este de la región pampeana, con acumulados significativos que podrían sumar a la condición de los suelos del noreste bonaerense”.