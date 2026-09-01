Maíz 2026/27: pensar en ajustar la estrategia de siembra para aprovechar el año Niño

La campaña de maíz 2026/27 comienza con una condición de partida que genera buenas expectativas: perfiles de suelo con adecuada disponibilidad de agua y un escenario climático asociado al fenómeno El Niño, que podría favorecer la ocurrencia de precipitaciones por encima de los promedios. Frente a este contexto, la estrategia no será única, sino que estará determinada por el ambiente, el potencial de cada lote y el objetivo productivo.

Para Illinois Semillas, la marca de maíz de GDM, la clave estará en tomar decisiones de manejo con información y ajustar la genética a cada situación. Así lo plantea Jorge Pellegrino, su gerente de Desarrollo, quien considera que el primer paso antes de definir una estrategia es conocer en profundidad el ambiente productivo.

“Lo primero que debe saber el productor es qué ambiente productivo tiene, qué lote, qué rendimiento potencial o qué rendimiento objetivo tiene en mente. Sea de 8.000 kg, 10.000 kg o 14.000 kg, debe medir variables como el relieve, la presencia de napa, la disponibilidad de nitrógeno, fósforo y materia orgánica, o si hay compactación física”, explicó.

Ese diagnóstico será determinante para definir no solamente el híbrido, sino también la fecha de siembra, la densidad y el nivel de inversión. En ese sentido, Pellegrino remarcó que la campaña presenta una oportunidad para incrementar la proporción de maíces tempranos en aquellos ambientes capaces de sostenerlos.

“Estamos ante una campaña que arranca muy bien, con muy buena expectativa, de un año Niño, llovería más de lo normal. En la provincia de Buenos Aires y Entre Ríos viene lloviendo relativamente bien, y en el centro de Santa Fe también, con lo cual los perfiles están cargados. De hecho, Entre Ríos y el centro-norte de Santa Fe arrancan a sembrar de inmediato y las expectativas de rendimiento son altas”, señaló.

El ambiente define la fecha y la densidad

La elección entre una siembra temprana o tardía vuelve a ocupar un lugar central en la planificación. Para Pellegrino, no se trata de establecer una fecha universal, sino de aprovechar las condiciones de cada lote y el nivel de riesgo que se está dispuesto a asumir.

“La fecha de siembra tardía nos da más estabilidad, mientras que las tempranas ofrecen un potencial mayor. En años anteriores secos, tal vez jugábamos entre lotes con napa a fecha temprana y otros sin agua suficiente a fecha tardía. En esta campaña, con perfiles cargados, una proporción mucho mayor de los lotes en zona núcleo irá a siembras tempranas”, sostuvo.

En los planteos tardíos, además, la recomendación apunta a no demorar innecesariamente la implantación. Adelantar la fecha respecto de las siembras más tardías puede permitir capturar una parte del potencial que se resigna cuando el cultivo ingresa demasiado tarde en el calendario.

“En planteos tardíos, lo que muchas veces hace el productor es adelantar la fecha de siembra en lugar de ir al 20 de diciembre. Adelantarse 15 o 20 días, por ejemplo hacia el 25 de noviembre, permite captar un plus de rendimientos, sabiendo que el rango óptimo va del 1 al 15 de diciembre y que luego el potencial decae a medida que se atrasa la siembra”, explicó.

La densidad, en tanto, debe acompañar al ambiente y al rendimiento objetivo. Illinois trabaja sobre esta variable en una red de ensayos que contempla diferentes combinaciones de densidad y nitrógeno, con evaluaciones tanto en fechas tempranas como tardías y en distintas regiones productivas.

“El ambiente determina qué híbrido puede jugar. Si la campaña es Niño con un ambiente excelente, podemos ir con un híbrido de máximo potencial. Si el ambiente es más restrictivo o buscamos seguridad, podemos elegir un híbrido que combine potencial y estabilidad”, sintetizó Pellegrino.

Nutrición: una variable que vuelve a tomar protagonismo

El escenario de precios de los fertilizantes también modifica las posibilidades de manejo para esta campaña. En particular, el descenso del valor de la urea puede favorecer una estrategia de nutrición más ajustada al potencial productivo del cultivo.

“Un beneficio de estos últimos meses, que no lo tuvo el trigo, es que el precio de la urea bajó bastante, pasando de estar casi en 1.000 dólares a menos de 600. Esto ayuda a que el cultivo tenga una mayor rentabilidad”, destacó el especialista.

La recomendación, sin embargo, no pasa por aumentar los niveles de inversión de manera indiscriminada. La fertilización debe estar asociada al ambiente y al rendimiento objetivo, de manera de capturar el potencial que ofrece cada lote sin perder eficiencia económica.

En este esquema, Illinois analiza combinaciones que permiten trabajar con diferentes niveles de densidad y disponibilidad de nitrógeno. El objetivo es que la decisión sobre cuántas plantas llevar por hectárea esté vinculada con la capacidad del ambiente para sostenerlas y con el híbrido elegido.

La estrategia adquiere especial importancia en una campaña donde las condiciones hídricas podrían favorecer una mayor expresión del potencial. Más agua disponible no significa necesariamente que todos los lotes deban manejarse de la misma manera, sino que abre la posibilidad de elevar el nivel de inversión allí donde el ambiente responde.

Una paleta de híbridos para distintos escenarios

Con esa lógica, Illinois llega a la nueva campaña con una oferta de híbridos que busca cubrir desde ambientes restrictivos y planteos de baja densidad hasta lotes de alto potencial donde el objetivo es capturar los máximos rendimientos.

Entre los materiales destacados aparece IS 550 VT3 PRO, un híbrido hiperprecoz que la compañía posiciona como una herramienta para planteos donde la duración del ciclo constituye una variable estratégica. Su comportamiento permite pensar en alternativas de siembra y utilización del lote en regiones como Entre Ríos, el centro de Santa Fe y el sur bonaerense.

Otro de los materiales destacados es IS 2738 MGRR2, de ciclo intermedio y perfil rústico, pensado para ambientes donde la estabilidad adquiere mayor peso. Su prolificidad y plasticidad reproductiva permiten trabajar con densidades más bajas y adaptarlo a escenarios productivos restrictivos.

Para ambientes de mayor potencial, la propuesta se concentra en tres materiales: IS 799 TRE, IS 7.24 y IS 2773 en sus dos versiones: IS 2773 TRE y IS 2723 VT3 PRO. Se trata de híbridos destinados a planteos de media y alta inversión, donde el objetivo productivo se ubica por encima de los 8.000 kilos por hectárea.

“El Illinois 799, de 122 días de madurez relativa, se presenta como una alternativa competitiva para ambientes de alta productividad, particularmente en siembras tempranas de la zona núcleo. El Illinois 724, también de 122 días y lanzamiento de la marca, apunta a elevar el techo productivo y combina potencial con estabilidad, con adaptación a ambientes de alto rendimiento, lotes bajo riego y diferentes regiones productivas”, sostuvo el gerente de Desarrollo.

Por su parte, el Illinois 2773, de 123 días de madurez relativa, busca combinar potencial, estabilidad y adaptación regional. Disponible con diferentes tecnologías según el planteo, se destaca además por su perfil sanitario y su comportamiento frente a enfermedades de importancia para el cultivo.

Así, la estrategia de Illinois para la campaña 2026/27 parte de una premisa concreta: el escenario climático puede abrir una ventana para buscar altos rendimientos, pero será el manejo por ambiente el que determine cuánto de ese potencial logra capturar cada lote. La combinación entre fecha de siembra, densidad, nutrición y elección del híbrido será, una vez más, el eje para transformar las buenas condiciones iniciales en kilos cosechados.