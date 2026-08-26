Copa «100 años Atlético Patricios»: La Liga Nuevejuliense de Futbol sorteo el Fixture del Torneo Primera A 26/27

Este martes el Consejo de Futbol de la Liga Nuevejuliense de Futbol procedió a realizar el sorteo del fixture 26-27 del Torneo de Primera A, que entrega la Copa «100 años Atlético Patricios», y que tiene por atenuantes que luego de 30 años el Club 18 de Octubre volverá a jugar este torneo, tras consagrarse campeón del Ascenso 2025.

El Campeonato de la LNF dará inicio el 20 de septiembre próximo y lo integran los equipos de 18 de Octubre, Atlético 9 de Julio, Atlético Facundo Quiroga, Atlético French, Atlético Patricios, Atlético Naon, Club San Martin, Club y Biblioteca Agustín Álvarez, Deportivo San Agustín, Club Libertad, El Fortin y Once Tigres.

Presidido el sorteo por el presidente de la LNF, Eduardo Barucco, se hizo mención, que el torneo lleva el nombre de «100 años Club Atlético Patricios», mientras que la Copa del torneo mayor, llevara el nombre de «Hugo Ostolaza», por solicitud del Club Once Tigres.

El campeonato será en la modalidad en que se viene jugando, un torneo mayor, un play off de donde saldrá el campeón del torneo y no se anunciaron nuevos cambios para la competencia local del futbol de Primera A.

Fixture: Primera Fecha

French – Libertad

San Agustín – Once Tigres

Quiroga – San Martín

Agustín Álvarez – Atlético 9 de Julio

Atlético Patricios – Naón

El Fortín – 18 de Octubre