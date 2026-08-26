Con un amplio programa musical, la Orquesta 9 de Julio celebra sus 10 años de trabajo

La Municipalidad de Nueve de Julio, a través de la Dirección General de Cultura invita a toda la comunidad a celebrar el 10º aniversario de la Orquesta 9 de Julio, dirigida por Cristian Luzza desde sus inicios. En el marco de este aniversario se realizarán tres conciertos especiales, con entrada libre y gratuita, los días 4, 5 y 6 de septiembre, junto a destacados artistas invitados.

La historia de la Orquesta 9 de Julio comenzó en 2016, a partir de un grupo de vecinos que compartían el deseo de hacer música. Con apenas ocho integrantes, el proyecto fue creciendo y comenzó a llevar su música a distintos espacios, participando de conciertos, encuentros con otros artistas y diversas propuestas culturales.

Actualmente, la formación cuenta con 45 músicos, crecimiento que también permitió el desarrollo de nuevos proyectos, como la Orquesta Infantil, Mayo Sinfónico, ensayos abiertos y diferentes presentaciones junto a coros, bandas y músicos invitados. A lo largo de estos años, la Orquesta se presentó en instituciones, espacios públicos y teatros, consolidándose como un importante espacio de encuentro y expresión musical para la comunidad.

Cronograma de conciertos:

Viernes 4 de septiembre – 20 hs.

Orquesta 9 de Julio

Salón Blanco Municipal.

Sábado 5 de septiembre – 20 hs.

Aire Líquido junto a la Orquesta 9 de Julio

Salón Blanco Municipal.

Con más de una década de trayectoria, Aire Líquido sostiene la idea que le dio origen: hacer música sin demasiadas etiquetas y combinar distintas formas de expresión. El ensamble propone una experiencia que cruza lo acústico con lo electrónico y lo musical con lo visual, buscando que cada presentación sea diferente.

Domingo 6 de septiembre – 18 hs.

Lucio Mantel junto a la Orquesta 9 de Julio

Plaza Belgrano.

El cierre estará a cargo de Lucio Mantel, cantante, compositor, guitarrista, arreglador, productor y docente, quien cuenta con seis discos editados y ha compartido grabaciones y escenarios con artistas como Fito Páez, Fernando Cabrera, Liliana Herrero y Palo Pandolfo.

Su propuesta recorre canciones que hablan sobre los vínculos, la memoria y nuestros orígenes. La jornada tendrá además un cierre especial con más de 50 músicos en escena.

De esta manera, la Dirección General de Cultura invita a toda la comunidad a acompañar y celebrar junto a la Orquesta 9 de Julio una década de música, crecimiento y encuentros.

Todas las actividades serán con entrada libre y gratuita.