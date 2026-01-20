Lunes negro con varios accidentes en la región: En el km 241 se rozaron un camión y un automóvil

Cerrando la jornada de este ultimo lunes donde en la región estuvo cargado por varios accidentes viales en rutas, dos de ellos en la ruta nacional 5, dos en la jurisdicción Alberti, y un tercero en 9 de Julio, en el km 241, cuando dos vehículos, un transporte y un automóvil se rozaron y llevo la peor parte la unidad mayor, ya que se produjo el vuelvo de la misma.

El roce de ambos vehículos se produjo minutos antes de las 23hs entre un automóvil Ford Focus, color gris oscuro, que se movilizaba en dirección 9 de Julio-Bragado, y un camión con acoplado, que se movilizaba en la mano contraria, y que tras el roce vehicular, termino volcando, por lo que se demando servicio de ambulancia del Hospital Julio de Vedia, Personal del Destacamento Policía Vial 9 de Julio y de la empresa de Peaje 9 de Julio.

Desde el Destacamento de Policía Vial informaron que el conductor del camión sufrió una fractura en una de sus piernas, por lo que fue derivado al Hospital Julio de Vedia, mientras que los ocupantes del Focus no sufrieron daños personales.