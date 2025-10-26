Lunes 27: Se recuerda que ante el feriado municipal no hbra servicios de recoleccion de residuos

Con motivo del día no laborable decretado por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires para el lunes 27 del corriente, con motivo de la conmemoración del 162 aniversario de la fundación de nuestra ciudad,

la Municipalidad de Nueve de Julio informa a la comunidad sobre la organización de los servicios públicos:

– No habrá recolección de residuos domiciliarios (bolsitas).

– No habrá recolección de residuos reciclables en Zona 1.

– No habrá recolección de residuos de carpido, poda y escombros en Zona 1.