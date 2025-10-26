Lunes 27: La Ciudad de 9 de Julio se viste de gala con su 162° Aniversario

La Municipalidad de Nueve de Julio informa que el lunes 27 de octubre de 2025, a las 10:30hs, se realizará en el Salón Blanco Municipal el acto oficial en conmemoración del 162° aniversario de la ciudad; en tanto que los actos populares tendrán lugar el día domingo 2 noviembre.

El cronograma de actividades será el siguiente:

10:30hs: Recepción de invitados e ingreso de las Banderas de Ceremonia.

Entonación del Himno Nacional Argentino.

Palabras a cargo del niño Fermín Fullana.

Palabras del ex intendente municipal Rodolfo Menéndez (período 1987–1991; presidente del HCD 1983–1987 y funcionario del gabinete del Dr. Walter Battistella).

Discurso de la Intendente Municipal, Dra. María José Gentile.

Presentación de Raúl Lozano, uno de los autores de la canción oficial del Partido de Nueve de Julio, quien relatará el proceso de creación de la obra.

Interpretación de la canción oficial “A Nueve de Julio”, a cargo de Cristian Medina (voz), David Maccagnani (piano) y Luis Avendaño (guitarra), acompañados por los bailarines Carina Grignoli, Walter Callegaro, Mary Sosa, Roberto Di Siervi, María Laura Capodiferro y Fernando Avila, de la Escuela “Nueve de Julio” de tango y folclore, dirigida por Fernando Avila.

Despedida de las Banderas de Ceremonia y cierre del acto.

La Municipalidad invita a toda la comunidad a participar de esta celebración, que reafirma la historia, la cultura y la identidad de nuestra ciudad.