Los semaforos tambien se respetan en la madrugada: Colision vehicular en San Martin y San Juan

En la madrugada de este miércoles, pasada las 03 AM, se produjo un accidente vehicular en la intersección de las calles Av. San Martin y San Juan, donde precisamente en el lugar existe un semáforo que ordena el transito, y evidentemente uno de los conductores no lo supo respetar y al pasar, se encontró con lo que pensó, que no pasaría.

Por el accidente aun no se reportaron lesiones en los conductores de una Pick up Volkswagen Amarok, y un automóvil marca Peugeot 408. La pick up termino sobre una de las veredas del lugar, y el automóvil con serios daños.

El accidente demando la presencia de Bomberos Voluntarios y de la Estación de Policía. Al momento del accidente el piso estaba mojado producto de la lluvia.